Endurance illimitée dans Aniimo, comment l’obtenir ?

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Il est vrai que grimper sur tout ce qui se dresse devant vous ou voler au gré des vents à de quoi être satisfaisant dans Aniimo. Mais, vous avez dû vous rendre compte que la jauge d’endurance de notre héros est bien faiblarde et qu’il faudra rapidement retrouver la terre ferme et ou terminer votre ascension avant de tomber et devoir tout recommencer. Eh bien il existe une méthode vous octroyant de l’endurance en illimité et en vérité vous la connaissez déjà.

Aniimo
Volez au gré des vents dans Aniimo // Source : PawPrint Studio

Comment débloquer l’endurance illimitée dans Aniimo ?

Au fil de l’avancée des niveaux dans Aniimo, vous pouvez augmenter vos propres statistiques, notamment avec la compétence Physique robuste obtenue grâce à des bulletins que vous gagnez en montant de titre de Nomade. Mais même si cela vous donne un peu de mou pour progresser, l’astuce présente en jeu pour débloquer l’endurance illimitée changera vraiment votre manière d’aborder le monde ouvert des Plaines venteuses, et ce grâce à l’enrichissement de la Branche.

Aniimo enrichissement endurance illimitee 2

Enrichissement de la Branche – Aniimo // Source : ActuGaming

La Branche est le flux d’énergie le plus pur de que débloquez au tout début de l’aventure et qu’il vous faudra enrichir pour vous permettra de faciliter les captures ou encore les apparitions d’Aniimo Prismana dans le monde. Mais chaque pallier offrant un avantage définitif, le tout dernier, lui, vous donnera droit à l’endurance illimitée. Pour cela, vous devrez découvrir et surtout décrocher les 150 ambres lumins (ces triangles violets flottant dans l’air) présents un peu partout dans le monde, que vous pouvez retrouver sur la carte interactive ci-dessous et en jeu (pensez à filtrer leur marquage dans le menu), ce qui vous demandera un temps certain.

Suivez bien les indications à l’écran quand vous approcherez d’une ambre pour la trouver. Souvent, celles-ci vous demanderont de livrer un combat, capturer un Aniimo béni ou encore de réaliser un défi de vitesse pour les obtenir. En plus d’un bonus d’XP, vous ferez donc progresser l’enrichissement de la Branche. Surveillez bien ce menu en particulier pour régulièrement y déposer vos ambres lumins. Retrouvez tous nos autres guides sur notre page dédiée à Aniimo.

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Aniimo
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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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