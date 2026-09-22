Endurance illimitée dans Aniimo, comment l’obtenir ?

Comment débloquer l’endurance illimitée dans Aniimo ?

Au fil de l’avancée des niveaux dans Aniimo, vous pouvez augmenter vos propres statistiques, notamment avec la compétence Physique robuste obtenue grâce à des bulletins que vous gagnez en montant de titre de Nomade. Mais même si cela vous donne un peu de mou pour progresser, l’astuce présente en jeu pour débloquer l’endurance illimitée changera vraiment votre manière d’aborder le monde ouvert des Plaines venteuses, et ce grâce à l’enrichissement de la Branche.

La Branche est le flux d’énergie le plus pur de que débloquez au tout début de l’aventure et qu’il vous faudra enrichir pour vous permettra de faciliter les captures ou encore les apparitions d’Aniimo Prismana dans le monde. Mais chaque pallier offrant un avantage définitif, le tout dernier, lui, vous donnera droit à l’endurance illimitée. Pour cela, vous devrez découvrir et surtout décrocher les 150 ambres lumins (ces triangles violets flottant dans l’air) présents un peu partout dans le monde, que vous pouvez retrouver sur la carte interactive ci-dessous et en jeu (pensez à filtrer leur marquage dans le menu), ce qui vous demandera un temps certain.

Suivez bien les indications à l’écran quand vous approcherez d’une ambre pour la trouver. Souvent, celles-ci vous demanderont de livrer un combat, capturer un Aniimo béni ou encore de réaliser un défi de vitesse pour les obtenir. En plus d’un bonus d’XP, vous ferez donc progresser l’enrichissement de la Branche. Surveillez bien ce menu en particulier pour régulièrement y déposer vos ambres lumins. Retrouvez tous nos autres guides sur notre page dédiée à Aniimo.