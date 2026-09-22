Aniimo maintenance : Impossible de se connecter et état des serveurs, que faire ?

Maintenance du 22 et 23 septembre 2026

Aniimo est en maintenance ce 22 septembre dans la soirée comme cela avait été annoncé quelques heures plus tôt. Etant donné que le jeu se joue exclusivement en ligne, cela veut dire qu les serveurs sont entièrement hors ligne sur toutes les plateformes et qu’il n’est pas possible de se connecter. Le studio précise que la durée annoncée reste indicative et peut être allongée.

Voici les horaires de maintenance annoncés :

Début maintenance : 22 septembre à 18h

22 septembre à 18h Fin maintenance : 23 septembre à 4h

Une fois les serveurs rouverts, il faudra relancer le jeu pour forcer le téléchargement de la dernière version. Cette coupure accompagne le lancement mondial sur iOS et Android. Si vous n’avez pas encore fait vos quêtes quotidiennes… Eh bien, il faudra faire sans. Notez qu’il y aura logiquement des compensations pour tout le monde avec des scintilles donnés « gratuitement ».

Où vérifier l’état des serveurs Aniimo

Aucun tableau de bord officiel n’affiche le statut en direct. Les annonces transitent par quatre canaux, par ordre de fiabilité :

Le site officiel aniimo.com, rubrique actualités, qui publie les avis de maintenance en français plusieurs jours à l’avance

Le Discord officiel, souvent le plus réactif lors d’une panne imprévue

Le compte X officiel du jeu, pour les incidents en cours et les prolongations

La page Steam du jeu, qui reprend les mêmes annonces que le site

Évitez les sites automatiques de détection de panne qui détectent mal les titres récents.

À quelle fréquence Aniimo passe-t-il en maintenance ?

Il faut s’attendre à des maintenances régulières pour le jeu. Déjà, il a besoin de se stabiliser suite à son lancement. Mais aussi, il y aura systématiquement des coupures qui accompagnent l’arrivée d’une nouvelle saison de contenu et autres mises à jour.

Le studio a décrit un rythme d’environ une nouvelle saison toutes les six semaines, avec un rafraîchissement plus profond des systèmes tous les trois mois et des événements hebdomadaires entre les deux. Comptez donc sur une maintenance longue à peu près toutes les six semaines, et sur de petites mises à jour bien plus fréquentes.