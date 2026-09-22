Aniimo maintenance : Impossible de se connecter et état des serveurs, que faire ?

0

Impossible de vous connecter à Aniimo ? Dans la grande majorité des cas, il s’agit d’une maintenance programmée et non d’un problème venant de votre installation. Le jeu de Pawprint Studio coupe ses serveurs à chaque mise à jour de contenu, sur PC, consoles et mobile en même temps, pendant plusieurs heures. Le souci, c’est qu’Aniimo ne propose aucune page de statut officielle en temps réel : il faut savoir où chercher l’information. Ce guide récapitule la maintenance en cours, les canaux à surveiller pour connaître l’état des serveurs, le rythme des mises à jour et les messages d’erreur que vous pouvez croiser.

Aniimo

Maintenance du 22 et 23 septembre 2026

Aniimo est en maintenance ce 22 septembre dans la soirée comme cela avait été annoncé quelques heures plus tôt. Etant donné que le jeu se joue exclusivement en ligne, cela veut dire qu les serveurs sont entièrement hors ligne sur toutes les plateformes et qu’il n’est pas possible de se connecter. Le studio précise que la durée annoncée reste indicative et peut être allongée.

Voici les horaires de maintenance annoncés :

  • Début maintenance : 22 septembre à 18h
  • Fin maintenance : 23 septembre à 4h

Une fois les serveurs rouverts, il faudra relancer le jeu pour forcer le téléchargement de la dernière version. Cette coupure accompagne le lancement mondial sur iOS et Android. Si vous n’avez pas encore fait vos quêtes quotidiennes… Eh bien, il faudra faire sans. Notez qu’il y aura logiquement des compensations pour tout le monde avec des scintilles donnés « gratuitement ».

Où vérifier l’état des serveurs Aniimo

Aucun tableau de bord officiel n’affiche le statut en direct. Les annonces transitent par quatre canaux, par ordre de fiabilité :

  • Le site officiel aniimo.com, rubrique actualités, qui publie les avis de maintenance en français plusieurs jours à l’avance
  • Le Discord officiel, souvent le plus réactif lors d’une panne imprévue
  • Le compte X officiel du jeu, pour les incidents en cours et les prolongations
  • La page Steam du jeu, qui reprend les mêmes annonces que le site

Évitez les sites automatiques de détection de panne qui détectent mal les titres récents.

À quelle fréquence Aniimo passe-t-il en maintenance ?

Il faut s’attendre à des maintenances régulières pour le jeu. Déjà, il a besoin de se stabiliser suite à son lancement. Mais aussi, il y aura systématiquement des coupures qui accompagnent l’arrivée d’une nouvelle saison de contenu et autres mises à jour.

Le studio a décrit un rythme d’environ une nouvelle saison toutes les six semaines, avec un rafraîchissement plus profond des systèmes tous les trois mois et des événements hebdomadaires entre les deux. Comptez donc sur une maintenance longue à peu près toutes les six semaines, et sur de petites mises à jour bien plus fréquentes.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Aniimo
Aniimo
pc ps5 xbox series ios android

Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Quel est cet Aniimo ? – Notre guide pour la semaine du 16 septembre

pc ps5 xbox series ios android
Aniimo

Endurance illimitée dans Aniimo, comment l’obtenir ?

pc ps5 xbox series ios android
Aniimo

Pacte de Prismana : quel Aniimo prismana choisir chez Bohr ?

pc ps5 xbox series ios android
Pacte de Prismana : quel Aniimo prismana choisir chez Bohr ?

Prismana Aniimo : Comment en obtenir, où les trouver et liste complète

pc ps5 xbox series ios android
Prismana Aniimo : Comment en obtenir, où les trouver et liste complète
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
pc ps5 xbox series
Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
pc ps5 xbox series switch 2
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
xbox series
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
Injustice 3 paraît de plus en plus probable avec une fuite qui suggère la présence de deux personnages au casting
ios android ps4 xbox one
Injustice 2
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
xbox series
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
ps5
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures
pc ps5 xbox series switch 2
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures
En plus d’un deuxième jeu et d’un anime, Lollipop Chainsaw aura aussi droit à son film
pc ps5 xbox series switch switch 2
En plus d’un deuxième jeu et d’un anime, Lollipop Chainsaw aura aussi droit à son film
Le frénétique Ball x Pit relancera ses béboules le 12 novembre avec l’extension « Baboulone Émergée »
pc ps5 xbox series switch ios android switch 2
Le frénétique Ball x Pit relancera ses béboules le 12 novembre avec l’extension « Baboulone Émergée »
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.6 (Perle, nouveaux costumes, récompenses, événements…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.6 (Perle, nouveaux costumes, récompenses, événements…)
Si CD Projekt Red a basculé sur l’Unreal Engine 5 pour The Witcher 4, ce n’est pas à cause du lancement raté de Cyberpunk 2077
Si CD Projekt Red a basculé sur l’Unreal Engine 5 pour The Witcher 4, ce n’est pas à cause du lancement raté de Cyberpunk 2077
Le film Resident Evil de Zach Cregger réalise le meilleur lancement pour la saga au cinéma
Le film Resident Evil de Zach Cregger réalise le meilleur lancement pour la saga au cinéma
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games atténue la visibilité des traînées bleues grâce à son dernier patch
ps5
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games atténue la visibilité des traînées bleues grâce à son dernier patch
Une démo de Castlevania: Belmont’s Curse sera disponible juste avant la sortie du jeu
pc ps5 xbox series switch
Une démo de Castlevania: Belmont’s Curse sera disponible juste avant la sortie du jeu
Cairn vous invite a reprendre votre ascension dès le 29 octobre avec son premier DLC gratuit
pc ps5
Cairn vous invite a reprendre votre ascension dès le 29 octobre avec son premier DLC gratuit
Stellar Blade est à l’essai sur Switch 2 le temps d’une démo et nous montre son dernier costume lié à Bayonetta
pc ps5 switch 2
Stellar Blade est à l’essai sur Switch 2 le temps d’une démo et nous montre son dernier costume lié à Bayonetta
Débrief : Conférence Xbox TGS, Dawnwalker 2, Lollipop Chainsaw 2 et adaptations SEGA
Débrief : Conférence Xbox TGS, Dawnwalker 2, Lollipop Chainsaw 2 et adaptations SEGA
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 21 septembre (Control: Resonant, Silent Hill: Townfall…)
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 21 septembre (Control: Resonant, Silent Hill: Townfall…)
Hideo Kojima livre des détails sur la transition de Physint vers Xbox tandis que Kojima Productions réagit au rapport de Bloomberg
Hideo Kojima livre des détails sur la transition de Physint vers Xbox tandis que Kojima Productions réagit au rapport de Bloomberg
Fate/EXTRA Record : Nous avons apprécié voir le JRPG de Type-Moon en action, par le biais de sa démo jouable au Tokyo Game Show 2026
pc ps5 switch ps4 switch 2
Fate/EXTRA Record : Nous avons apprécié voir le JRPG de Type-Moon en action, par le biais de sa démo jouable au Tokyo Game Show 2026
Ankama a fêté ses 25 ans sans renoncer à expérimenter : « Nous avons ouvert nos chakras au maximum »
Ankama a fêté ses 25 ans sans renoncer à expérimenter : « Nous avons ouvert nos chakras au maximum »
The Blood of Dawnwalker a eu droit à un budget de 40 millions de dollars, Rebel Wolves est ravi des ventes du jeu
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker a eu droit à un budget de 40 millions de dollars, Rebel Wolves est ravi des ventes du jeu