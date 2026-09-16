Pacte de Prismana : quel Aniimo prismana choisir chez Bohr ?

Qu’est-ce que le Pacte de Prismana ?

Une fois le tutoriel passé, et avant de descendre sur le continent d’Idylle, on vous propose une mission secondaire qui lancera le Pacte de Prismana. Accessible également via le menu événement, il s’agit tout simplement… d’un event de lancement. Un petit fil rouge pour vous motiver à progresser jusqu’à un certain palier, et qui vous permettra d’obtenir un Aniimo d’une belle rareté.

Parce que oui, celui-ci vous permet d’obtenir gratuitement un Aniimo Prismana (voyez cela comme un Pokémon Shiny), autrement dit, une créature plus rarissime qui s’obtient difficilement dans le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que sont ces créatures rares et comment les obtenir, on vous invite à consulter notre guide dédié des Aniimo Prismana.

L’événement se déclenche en parlant à Bohr, l’instructeur en aniimologie, une fois la quête secondaire proposée au hub. Il reste ensuite accessible à tout moment depuis le menu Événements, où l’entrée Pacte de Prismana apparaît dans la liste. Vous n’avez donc pas besoin de retourner voir le PNJ pour modifier votre sélection.

Comment ça fonctionne ?

L’événement est relativement simple puisqu’une fois que vous avez parlé à Bohr et lanér l’événement, il vous suffit de :

Choisir l’Aniimo Prismana qui vous intéresse et de valider votre choix

Atteindre le prérequis demandé, à savoir, être au niveau de rang Excursionniste I (qui est débloqué une fois avoir atteint le niveau 40 du personnage)

Et… C’est tout. Enfin, c’est tout pour récupérer votre Aniimo Prismana, car l’événement aura droit à une phase 2 (où il faudra compléter un index, on vous fera une mise à jour plus tard). Une fois que vous aurez atteint le niveau en question, vous n’aurez qu’à réclamer votre récompense dans l’onglet correspondant. Notez que tant que le prérequis n’a pas été atteint, vous pouvez changer à tout moment votre choix. Autrement dit, pas de panique si vous voulez changer votre Aniimo Prismana sélectionné avant le moment fatidique !

Les quatorze Aniimo prismana proposés

Turbulaine (Vent/Ténèbres – Soutien)

(Vent/Ténèbres – Soutien) Stellaria (Ténèbres/Glace – DPS)

(Ténèbres/Glace – DPS) Clairbec (Vent/Électrique – DPS)

(Vent/Électrique – DPS) Rapiéronce (Plante/Eau – DPS)

(Plante/Eau – DPS) Hurlebrasier (Feu – DPS)

(Feu – DPS) Sorcelonde (Ténèbres/Plante – Régénération)

(Ténèbres/Plante – Régénération) Voltignasse (Électrique/Ténèbres – Rupture)

(Électrique/Ténèbres – Rupture) Terriloutre (Eau – Rupture)

(Eau – Rupture) Igniti (Ténèbres/Feu – DPS)

(Ténèbres/Feu – DPS) Givrotus (Eau/Lumière – Soin)

(Eau/Lumière – Soin) Grizzo (Terre/Ténèbres – DPS)

(Terre/Ténèbres – DPS) Casquipreux (Ténèbres – DPS)

(Ténèbres – DPS) Magmarex (Feu/Ténèbres – Rupture)

(Feu/Ténèbres – Rupture) Luminelle (Électrique/Lumière – Soutien)

Quel Aniimo Prismana choisir ?

Néanmoins, il reste la question du choix : faut-il prendre un Prismana plutôt qu’un autre ? Déjà, sachez qu’il n’y a qu’une différence visuelle et d’élément entre un Aniimo « normal » et sa version Prismana. Par contre, l’atout de taille, c’est que certaines formes Prismana débloquent un second élément (souvent Tenèbres, mais cela peut aussi être Lumière ou autre).

C’est-à-dire que l’on vous conseille de partir sur un Prismana qui possède un double élément. Par exemple, Hurlebrasier, hormis son look différent, ne possèdera pas de second élément débloqué dans sa forme Prismana, ce qui le rend moins intéressant. A contrario, Grizzo propose un duo Terre/Tenèbres, ce qui est très rare (seul Prismana ici, et le duo est aussi peu représenté dans le casting complet), ce qui peut donc potentiellement être un bon choix. Aussi, raisonnez à l’envers : ne choisissez pas la créature qui vous plaît le plus (enfin, si, un peu quand même), choisissez celle que vous auriez le plus de mal à capturer vous-même ou qui aura une utilisé dans votre roster.

Les Prismana de l’event à prioriser

Au-delà de l’aspect Prismana, il y a peut-être quelques Aniimos que l’on vous conseille de prioriser dans cette liste :

Casquipreux : Très bon DPS, qui, en plus, n’est pas facile à attraper de façon organique (et qui, en plus, est dans une région de fin de jeu). Mais il ne possède qu’un élément, ce qui peut lâcher une petite hésitation

: Très bon DPS, qui, en plus, n’est pas facile à attraper de façon organique (et qui, en plus, est dans une région de fin de jeu). Mais il ne possède qu’un élément, ce qui peut lâcher une petite hésitation Rapiéronce : Lui aussi est un Aniimo difficile à capturer habituellement

: Lui aussi est un Aniimo difficile à capturer habituellement Grizzo : En plus d’être également une créature d’une zone avancée, c’est aussi un très bon DPS terre (et le seul de cette liste)

On pourrait aussi évoquer Luminelle et Magmarex car situés dans les zone de fin de jeu.

Les Aniimo prismana à éviter

Désolé pour eux, mais voici quelques Aniimo que l’on vous conseille de ne pas prendre :

Turbulaine : Adorable, oui, mais c’est aussi l’un des Prismana les plus abordables à avoir naturellement (première zone quasiment)

: Adorable, oui, mais c’est aussi l’un des Prismana les plus abordables à avoir naturellement (première zone quasiment) Stellaria : Pour les mêmes raisons car plus simple à avoir

: Pour les mêmes raisons car plus simple à avoir Hurlebrasier : Le fait qu’il n’ait qu’un seul élément lui fait défaut, sachant que vous aurez sans doute un Jappardent déjà dans vos roster

: Le fait qu’il n’ait qu’un seul élément lui fait défaut, sachant que vous aurez sans doute un Jappardent déjà dans vos roster Terriloutre : Un seul élément mais très bon tank, et bonnes compétences

: Un seul élément mais très bon tank, et bonnes compétences Sorcelonde : Cela aurait pu être un bon choix car support régen, et avec de bonnes compétences, mais sur du endgame, il y aura mieux dans sa catégorie

Pour tout connaître du jeu et découvrir d’autres guides, consultez notre soluce d’Aniimo où l’on vous propose d’autres astuces.