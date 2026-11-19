Pourquoi réparer la maison de Jason dans GTA 6 ?

Au-delà du fait qu’il est préférable de voir Jason et Lucia habiter dans une maison qui ne fuit pas à chaque averse, réparer la maison de Jason dans GTA 6 a un vrai impact sur le déroulement de votre partie. En bricolant un peu, vous allez construire un nid un peu plus douillet pour le retour de Lucia, ce qui aura un lien avec votre relation avec elle.

Réparer entièrement la maison va en effet donner quelques points supplémentaires à la relation amoureuse entre Jason et Lucia. Un détail important si vous souhaitez que les deux personnages restent un couple soudé.

Comment réparer toute la maison de Jason dans GTA 6 ?

Marches de l’entrée

Il existe plusieurs endroits à réparer dans la maison de Jason, à commencer par les marches qui vous mènent à la porte d’entrée. En vous approchant d’elles, vous pourrez alors les remplacer via une série d’actions répétitives jusqu’à ce que l’ensemble soit réparé.

Toit : réparer les fuites

Ensuite, direction le toit via l’échelle qui se trouve à côté de la porte d’entrée pour réparer les fuites en posant de nouvelles briques.

Balustrade du balcon : comment la réparer ?

Passez au balcon extérieur (accessible derrière par la porte vitrée) pour réparer la balustrade de la même manière.

Chambre : murs et peinture

Enfin, il ne vous reste que la chambre. Dirigez-vous à l’intérieur pour y poser en premier lieu les plaques afin de former les murs, avant de choisir une couleur pour peindre les murs en bougeant le joystick, selon la couleur que vous préférez.

On vous l’accorde, ce n’est pas la tâche la plus passionnante que vous aurez à accomplir dans le jeu, mais cela ne vous prendra qu’une poignée de minutes pour un résultat satisfaisant, qui ne sera pas qu’esthétique puisqu’il aidera aussi à sauver le couple.

Une fois la maison remise en état, des marches jusqu’à la balustrade du balcon, le lit sert aussi à faire passer le temps plus rapidement dans GTA 6. Mais ça, vous êtes déjà au courant puisque vous connaissez notre guide complet de GTA 6.