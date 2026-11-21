Existe-t-il un mode à la première personne (vue FPS) dans GTA 6 ?

La question se pose, mais techniquement, Rockstar n’a pas donné la possibilité de jouer à GTA 6 en vue à la première personne de manière officielle. Certaines actions vous donnent temporairement accès à cette caméra, comme lorsque vous conduisez et que vous consultez votre téléphone. Vous verrez d’ailleurs qu’il est bien difficile de conduire droit en faisant deux choses en même temps (un beau message de prévention). Mais ça, c’est sur le papier. Quelques petits malins ont trouvé un moyen pour jouer à GTA 6 en vue à la première personne en profitant d’un petit bug qui est disponible au lancement du jeu.

Comment activer la vue à la première personne dans GTA 6 ?

Étape 1 : remplacer la carte par la caméra sur le pavé tactile

Pour en profiter, il faut d’abord vous rendre dans vos Paramètres, puis dans l’onglet « Manette ». Descendez jusqu’à la 18ᵉ option afin de remplacer l’action de votre pavé tactile. Au lieu d’afficher la carte, il agira cette fois-ci sur la caméra en l’activant.

Étape 2 : déclencher le bug de la caméra en voiture

Une fois ce paramètre réglé, entrez dans une voiture et sortez votre portable avec la flèche du haut. Puis, appuyez sur Rond/B, et directement sur le pavé tactile plusieurs fois pour activer le glitch de la vue à la première personne dans GTA 6.

La vue à la première personne reste-t-elle active à pied ?

Avec un peu de chance, le bug va s’activer (chez nous, ça a marché comme vous pouvez le voir ci-dessus), et votre vue restera à la première personne, même en sortant de véhicule. Vous pouvez alors vous balader, braquer des banques et faire tout ce que vous voulez, sans que cette vue ne change. C’est toujours ça de pris en attendant que Rockstar implémente un mode FPS plus officiel, en espérant que le bug ne soit pas supprimé lors d’une mise à jour.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.