Final Fantasy Resonance tente de nous en mettre plein la vue avec ses jolis pixels dans une nouvelle vidéo

Pixel Perfect

Basé sur le jeu mobile Brave Exvius, Final Fantasy Resonance sera bien plus qu’un simple portage et on peut le voir dans cette toute nouvelle vidéo, qui s’attarde beaucoup sur l’esthétique du jeu en vendant le jeu de la manière suivante : « À quoi ressemblerait la saga Final Fantasy si elle avait continué à repousser les limites du pixel-art ? ». Eh bien, visiblement à ça, et le résultat a de quoi charmer.

Si vous retrouverez bien quelques séquences en HD avec des personnages qui ont davantage de polygones, il ne s’agira que de courtes cinématiques représentant des attaques spéciales (les Visions) des anciens héros de la saga Final Fantasy, prêts à filer un coup de main aux protagonistes. Cette vidéo nous dévoile aussi quelques boss impressionnants, ainsi que de nouvelles capacités qui montrent le soin apporté à la mise en scène des combats malgré cette esthétique.

Un résultat bien prometteur pour un épisode à part dans la série, qui s’en va célébrer ses origines avec une touche de modernité. Exactement ce qu’attendait une partie de la communauté, finalement.

Final Fantasy Resonance sera disponible dès le 22 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.