Rainbow Six Mobile s’arrêtera début 2027, soit moins d’un an après son lancement définitif

Les Opérateurs coupent la ligne

Lancé dans une version early en 2023, Rainbow Six Mobile avait fini par trouver le chemin de la sortie complète en France à partir de 2025, puis mondialement en février 2026. Et si cette déclinaison mobile du FPS tactique en 5v5 avait ses atouts et a recueilli de très bons avis sur les stores Apple et Google, elle sera arrêtée à compter du 15 janvier 2027.

Une fin très prématurée annoncée par l’équipe de développement par l’intermédiaire d’un communiqué diffusé sur le site officiel du jeu mobile :

« Bonjour, Agents. Il n’y a pas de façon simple de vous l’annoncer : nous avons pris la décision difficile de mettre fin à Rainbow Six Mobile. Le jeu restera disponible jusqu’au 15 janvier 2027. La prochaine saison sortira la semaine prochaine, comme prévu. Depuis le prélancement en 2023, vous nous avez aidés à façonner ce jeu et à bâtir cette communauté pleine de vie, réunissant des joueurs et des joueuses du monde entier, au fil de 15 saisons. Porter l’expérience Rainbow Six sur mobile a été une aventure passionnante, et nous sommes fiers de la passion, de la créativité et de l’engagement que notre équipe a consacrés au jeu. »

Le communiqué se poursuit en remerciant fort logiquement les personnes ayant joué à Rainbow Six Mobile et contribué à faire vivre la communauté autour du jeu :

« L’un des plus beaux aspects de cette aventure a été de pouvoir la vivre à vos côtés. Nous avons adoré découvrir vos mèmes, vos vidéos, vos stratégies, vos tournois, vos clutchs impossibles et tous ces innombrables moments qui ont existé grâce à votre présence. Bien que nous soyons fiers de ce que cette équipe et cette communauté ont construit ensemble, notre équipe va désormais se consacrer à d’autres projets stratégiques à long terme. Au cours des prochaines semaines, nous partagerons de nouvelles informations pour que vous sachiez précisément à quoi vous attendre et puissiez vous préparer à la transition. Merci de faire partie de Rainbow Six Mobile et pour tout ce que vous avez apporté à cette communauté. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers toutes les personnes qui ont joué à notre jeu. »

Sans aller jusqu’à dire que cet arrêt soit anecdotique pour l’avenir de la licence, celle-ci a encore de beaux jours devant elle avec des yeux notamment tournés vers l’intrigant Rainbow Six Tactics, sans parler de Rainbow Six Siege, encore solide sur ses appuis.