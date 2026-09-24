Pourquoi n’y a-t-il pas encore de Rainbow Six Siege 2 ? Le directeur créatif répond à cette question

Pas d’urgence de ce côté-là

Rainbow Six Siege a dix ans, et si des mises à jour viennent régulièrement apporter un peu de nouveautés à l’expérience, on aurait pu penser que l’idée d’un Siege 2 était à l’étude depuis un moment. Mais pour Mills, il n’y a pas réellement besoin d’une suite, déjà parce que cela représenterait une somme de travail considérable alors que le studio peut simplement améliorer les bases de Siege :

« C’est un sujet qui est souvent revenu lors de la mise à jour Siege X. La question était de savoir pourquoi faire Siege X au lieu de simplement créer Siege 2. Repenser entièrement notre système représente une charge de travail colossale. Siege X représente un travail bien moindre qu’une refonte totale du jeu. En réalité, notre technologie repose sur une architecture très modulaire. Pour la mise à jour Siege X, nous avons repensé les systèmes audio et d’éclairage, deux éléments qui arrivent aujourd’hui à maturité. »

De plus, passer sur un nouvel épisode juste pour améliorer l’expérience visuelle ne semble pas être crucial pour Mills, qui pense aussi que le public y accorde peu d’importance :

« J’étais présent à l’Esports World Cup à Paris, où nous avions installé une démo pour la nouvelle saison. À chaque fois que je passais devant, tous les écrans étaient réglés sur un format 4:3 avec une résolution étirée. Les paramètres graphiques étaient au minimum, car tout le monde cherche à maximiser le nombre d’images par seconde. Le public cible de Siege pense comme cela. »

Dans cette même interview, il déclare aussi que l’audience de Siege commence à rajeunir, ce qui change parfois la manière d’approcher le jeu. Mais Mills veut que le titre reste fidèle à ses racines tactiques, et peut compter sur une communauté fidèle pour soutenir le jeu pendant encore quelque temps. La saison 4 du jeu arriver d’ailleurs presque en même temps que GTA 6, ce qui sera l’occasion de voir si le public reste présent au rendez-vous malgré une forte concurrence.