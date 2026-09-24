Pourquoi n’y a-t-il pas encore de Rainbow Six Siege 2 ? Le directeur créatif répond à cette question

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Chez un Ubisoft un peu à bout de souffle, Rainbow Six Siege est l’un des seuls piliers sur lequel l’éditeur peut s’appuyer depuis des années. Le titre aura connu ses hauts et ses bas, mais il reste une sorte de constante pour Ubisoft, capable de sauver certains trimestres. C’est sans doute pour cette régularité que l’éditeur ne s’empresse pas de développer une suite. Mais le journaliste Christopher Dring est allé demander (via The Game Business) à Joshua Mills, directeur créatif sur Siege, son avis sur le sujet.

Rainbow Six Siege X // Source : Ubisoft

Pas d’urgence de ce côté-là

Rainbow Six Siege a dix ans, et si des mises à jour viennent régulièrement apporter un peu de nouveautés à l’expérience, on aurait pu penser que l’idée d’un Siege 2 était à l’étude depuis un moment. Mais pour Mills, il n’y a pas réellement besoin d’une suite, déjà parce que cela représenterait une somme de travail considérable alors que le studio peut simplement améliorer les bases de Siege :

« C’est un sujet qui est souvent revenu lors de la mise à jour Siege X. La question était de savoir pourquoi faire Siege X au lieu de simplement créer Siege 2. Repenser entièrement notre système représente une charge de travail colossale. Siege X représente un travail bien moindre qu’une refonte totale du jeu. En réalité, notre technologie repose sur une architecture très modulaire. Pour la mise à jour Siege X, nous avons repensé les systèmes audio et d’éclairage, deux éléments qui arrivent aujourd’hui à maturité. »

De plus, passer sur un nouvel épisode juste pour améliorer l’expérience visuelle ne semble pas être crucial pour Mills, qui pense aussi que le public y accorde peu d’importance :

« J’étais présent à l’Esports World Cup à Paris, où nous avions installé une démo pour la nouvelle saison. À chaque fois que je passais devant, tous les écrans étaient réglés sur un format 4:3 avec une résolution étirée. Les paramètres graphiques étaient au minimum, car tout le monde cherche à maximiser le nombre d’images par seconde. Le public cible de Siege pense comme cela. »

Dans cette même interview, il déclare aussi que l’audience de Siege commence à rajeunir, ce qui change parfois la manière d’approcher le jeu. Mais Mills veut que le titre reste fidèle à ses racines tactiques, et peut compter sur une communauté fidèle pour soutenir le jeu pendant encore quelque temps. La saison 4 du jeu arriver d’ailleurs presque en même temps que GTA 6, ce qui sera l’occasion de voir si le public reste présent au rendez-vous malgré une forte concurrence.

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Jaquette de Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
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Date de sortie : 01/12/2015

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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