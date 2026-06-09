Fortnite Chapitre 7 Saison 3 | Guide Complet
Ce samedi 6 juin dernier, Fortnite a lancé la Saison 3 de son Chapitre 7, après un événement riche en lore narratif, « Ultime rupture ». Cette nouvelle saison mettra en avant le retour des Esprits, ces petites bestioles de toutes les couleurs, mais qui vous donneront cette fois des capacités surprenantes. Nous vous proposons les principales nouveautés ainsi que nos guides pour toutes les quêtes de cette saison dans ce Wiki dédié.
Afin que vous disposiez du plus d’aide possible pour réussir les quêtes et comprendre tout l’enjeu de cette saison, nous mettons à votre disposition un guide complet contenant divers articles dédiés à la Saison 3 du Chapitre 7 de Fortnite. Comme toujours, ce guide sera mis à jour régulièrement tout au long de cette Saison 3 afin que vous trouviez en un coup d’œil ce que vous recherchez.
Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 3
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