Fortnite Chapitre 7 Saison 3 | Guide Complet

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Ce samedi 6 juin dernier, Fortnite a lancé la Saison 3 de son Chapitre 7, après un événement riche en lore narratif, « Ultime rupture ». Cette nouvelle saison mettra en avant le retour des Esprits, ces petites bestioles de toutes les couleurs, mais qui vous donneront cette fois des capacités surprenantes. Nous vous proposons les principales nouveautés ainsi que nos guides pour toutes les quêtes de cette saison dans ce Wiki dédié.

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Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Collecte Effrénée

Afin que vous disposiez du plus d’aide possible pour réussir les quêtes et comprendre tout l’enjeu de cette saison, nous mettons à votre disposition un guide complet contenant divers articles dédiés à la Saison 3 du Chapitre 7 de Fortnite. Comme toujours, ce guide sera mis à jour régulièrement tout au long de cette Saison 3 afin que vous trouviez en un coup d’œil ce que vous recherchez.

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Date de sortie : 25/07/2017

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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