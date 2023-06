Prime Day 2023 : Voici les dates officielles, Amazon donne déjà des jeux gratuits

Quand aura lieu le Prime Day 2023 ?

C’est le rendez-vous annuel des abonnés Prime sur Amazon : le Prime Day est de retour pour 2023 et promet une nouvelle fois une période de folie pour les bons plans et les promotions. Si le géant nous a prouvé qu’il était capable de faire de belles offres, cela n’a pas toujours été très intéressant sur la partie jeu vidéo, avec des années plus vides que d’autres. On attendra donc avant de se réjouir, même si l’on peut espérer quelques promotions intéressantes.

Quoiqu’il en soit, on connaît désormais les dates officielles : le Prime Day aura lieu du mardi 11 juillet au mercredi 12 juillet 2023. Nous n’avons pas encore les heures exactes mais cela avait commencé à minuit pour se terminer à 23h59 le jour d’après sur les années précédentes. On peut donc espérer un schéma similaire, avec de nouvelles salves de réductions à plusieurs moments de la journée.

Des jeux gratuits à récupérer dès maintenant

Pour appâter les potentiels clients et rappeler son offre Prime Gaming, comprise dans l’abonnement, Amazon annonce également plusieurs jeux gratuits. Ils seront progressivement disponibles, entre aujourd’hui et le 11 juillet, à raison de 1 nouveau titre à récupérer gratuitement par semaine. Voici les jeux gratuits prévus :

Prey : Dès aujourd’hui, 21 juin (via GOG)

Dès aujourd’hui, 21 juin (via GOG) Baldur’s Gate II: Enhanced Edition : à partir du 27 juin

: à partir du 27 juin Shovel Knight: Showdown : à partir du 6 juillet

: à partir du 6 juillet Star Wars: Le Pouvoir de la Force : à partir du 10 juillet

Des bonus dans Overwatch 2, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Warzone, Diablo IV et Pokémon GO seront aussi régulièrement proposés, à récupérer sur le même portail. Vous pouvez récupérer tout cela sur Amazon, en allant sur la page dédiée à Prime et cliquer ensuite sur Récupérez des jeux via Prime Gaming.

Comment profiter des bons plans Prime Day ?

Vous le savez sans doute : le Prime Day est un événement réservé… aux membres Prime. Autrement dit, vous devez posséder un abonnement actif ou en payer un si vous souhaitez en profiter. Vous êtes peut-être déjà abonné, par exemple, pour profiter de Audible ou après avoir regardé la série The Last of Us. Mais si ce n’est pas le cas, il faut donc activer/renouveler son abonnement.

Si vous n’avez encore pas pris d’abonnement sur votre compte, c’est le moment : il est possible de profiter d’une période d’essai de façon totale gratuite pendant une durée de 30 jours. Il est tout à fait possible d’annuler son abonnement avant la fin de la période d’essai, profiter du Prime Day et ne rien avoir à payer. Ou ensuite garder l’abonnement si celui-ci vous plaît, avec un tarif de 6,99€ / mois ou 69,90€ / an (3,49€ / mois ou 34,95€ / an pour les étudiants).