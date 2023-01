Audible : Livres audio et podcasts, tout savoir (prix, crédits, résiliation…)

Avec tout le temps que l’on passe sur nos consoles et nos PC, il peut-être parfois difficile de s’accorder du temps et s’adonner à d’autres activités. La lecture est une passion très chronophage et si rien ne remplace vraiment le plaisir de tourner les pages avec impatience d’un bon livre, les livres audio commencent à faire de plus en plus d’adeptes.

Démocratisés grâce à la plateforme Audible d’Amazon, ces livres narrés directement dans vos oreilles sont un bon moment d’élargir votre horizon culturel ou d’écouter vos histoires favorites partout où vous vous trouvez. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir du service, comment s’en servir et comment profiter d’Audible à moindre coût quand on veut essayer la pratique.

Pourquoi écouter un livre audio ?

Il ne vous aura pas échappé que les livres audio sont aujourd’hui de plus en plus populaires. Autrefois décriés, ces livres sont maintenant largement acceptés par le grand public qui y a vu une formidable opportunité d’avoir accès à œuvres simplement et rapidement. Si la lecture est un incroyable passe-temps, tout le monde n’a pas forcement le temps d’y consacrer plusieurs heures par semaines.

Le livre audio contourne ce problème puisqu’il vous libère de la contrainte de l’objet physique qu’est le livre papier. Avec un livre audio, vous pouvez découvrir le dernier polar à la mode tout en faisant vos exercices dans votre salle de sport, en cuisinant ou bien en jouant à votre jeu favori. On ne compte pas les jeux qui demandent parfois de répéter des tâches en boucle ou qui n’exigent pas une concentration maximale, si bien que le livre audio apparait alors comme un accompagnement idéal pour ces longues sessions de jeu. Il est en effet plus agréable de farmer des artéfacts dans Genshin Impact ou d’effectuer vos quêtes quotidiennes de Final Fantasy XIV avec un bon livre à écouter, même si cela veut dire faire l’impasse sur les jolies musiques de ces jeux.

En plus d’être un gain de temps pour les personnes très actives qui ont peu de temps libre, le livre audio est aussi un vrai vecteur de curiosité, surtout pour les plus jeunes qui pourront ensuite développer un goût pour la lecture plus traditionnelle. N’oublions pas non plus que l’un des avantages audio est d’offrir l’accès à des œuvres à des personnes en situation de handicap et qui ne peuvent pas lire.

Audible, une immense bibliothèque à votre portée

Le livre audio est aussi un moyen intelligent de donner envie au public de découvrir des œuvres qu’il ne serait pas forcément allé chercher de lui-même. Que ce soit pour des raisons de temps, de moyens, ou tout simplement par manque de confiance envers ses capacités de lectures. Avec Audible, il est possible de découvrir de nombreux grands classiques et d’assouvir sa curiosité, que ce soit en écoutant l’intégrale de Harry Potter ou en se plongeant dans 1984 de George Orwell.

De plus, les livres audio d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier. Si on retrouve encore une grande majorité de livres narrés par une seule personne, il est aussi possible de découvrir des œuvres qui mettent les grands moyens pour nous embarquer dans leurs histoires. Comme en témoigne l’adaptation de The Sandman, une série de romans graphiques créée par Neil Gaiman qui ont trouvé une nouvelle vie sur Audible avec de vrais effets sonores, un grand casting pour doubler tous les personnages et des musiques à se damner, qui n’ont rien à envier à l’adaptation produite par Netflix.

C’est l’une des grandes forces d’Audible : En plus d’avoir une large bibliothèque qui vous attend, vous y trouverez aussi ce que l’on appelle des Audible Original qui méritent vraiment le détour. Entre des adaptations de BD ou de mangas (comme Death Note), des romans cultes, des documentaires ou bien des podcasts, vous trouverez certainement de quoi occuper vos oreilles pendant des dizaines et des dizaines d’heures.

Quand le jeu vidéo s’invite dans le livre

Et puisqu’on est ici sur un site qui traite de jeux vidéo, pas question d’oublier les nombreux livres audio en lien avec notre médium favori. Si certains des titres présents dans la catalogue Audible sont uniquement disponibles en anglais (ce qui ne sera pas un frein pour les anglophones), on retrouve également quelques romans dérivés de licences de jeux vidéos traduits en français.

Envie de découvrir le préquel de Far Cry 5 ? Vous pouvez alors écouter le roman Far Cry Absolution, disponible sur la plateforme. Vous êtes plutôt joueur ou joueuse de MMO ? Laissez-vous tenter par le roman Avant la Tempête, qui se déroule dans l’univers de World of Warcraft. Ou bien redécouvrez l’aventure du mythique Ezio dans Assassin’s Creed Renaissance.

C’est évidemment sans parler des romans qui ont inspiré ou qui ont ensuite été adaptés en jeux vidéo. On pense en premier lieu à toute la saga du Sorceleur qui est disponible sur la plateforme, et qui a donné naissance à la trilogie The Witcher. Mais aussi à Metro 2033 et Metro 2034 qui ont servi de support pour la création de jeux répondant aux mêmes noms. Les différentes œuvres de Lovecraft ont connu des adaptations moins directes mais ont également inspirés tant de jeux, tout comme Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad librement adapté avec Spec Ops: The Line.

Comment fonctionne Audible ?

Pour commencer, vous aurez besoin de créer un compte Amazon avec lequel vous pourrez vous connecter sur Audible. Une fois cette démarche effectué, vous découvrirez l’ensemble de la bibliothèque d’Audible en vous rendant sur le site officiel.

Vous pouvez ensuite vous rendre dans l’onglet « Inclus dans l’abonnement » pour jeter un œil à l’ensemble des contenus proposés en écoute illimités. Les différentes œuvres sont classées par genres dans plusieurs catégories pour mieux vous y retrouver. Vous pouvez aussi acheter ces livres audios pour en profiter sans avoir à renouveler votre abonnement. Il suffit ensuite simplement de télécharger ces livres audios ainsi que l’application Audible sur votre smartphone pour écouter ces œuvres partout où vous le souhaitez.

Comment obtenir Audible gratuitement ?

Malgré toutes ses belles paroles, tout le monde ne peut pas forcément se payer un abonnement sans savoir si la pratique est faite pour eux ou non. C’est pourquoi Audible propose une offre d’essai imparable, qui mérite de donner une chance à l’expérience sans avoir besoin de s’engager.

Comment profiter de l’offre d’essai ?

Si vous possédez un compte Amazon, vous pouvez dès à présent tenter l’offre d’essai gratuite qui vous permet de profiter d’Audible sans modération pendant 30 jours. Vous pouvez résilier le service à tout moment et vous pourrez ainsi profiter de l’ensemble du catalogue inclus dans le service, avec des romans, des livres pour enfants ou bien des podcasts, sans surcoût. En plus de ces œuvres en écoute illimitée, vous recevrez également un crédit audio à échanger contre le livre de votre choix. Vous n’aurez pas besoin de poursuivre votre abonnement pour écouter ce livre, il vous appartiendra à vie.

De plus, si vous êtes membre Amazon Prime, vous pourrez profiter d’une offre exceptionnelle. Au lieu des 30 jours offerts, ce sont 60 jours qui vous seront proposés pour découvrir le service Audible, et non pas un crédit audio, mais deux ! De quoi vous permettre de vous faire une meilleure idée d’Audible, tout en obtenant deux livres audio gratuits dans la foulée, sans engagement.

Notez que tout abonnement ou essai gratuit (même annulé ensuite) permet également de soutenir notre site. Il s’agit donc d’un bon moyen de nous apporter votre soutien tout en profitant d’un service utile et agréable, qui vous donnera accès à un ou deux livres audio gratuitement.

Comment se désabonner d’Audible ?

Si vous souhaitez simplement profiter de l’essai gratuit sans renouveler votre abonnement pour le mois suivant (afin d’éviter de payer 9,95 € sans le vouloir), rien de plus simple. Lorsque vous êtes sur la page Audible, rendez-vous sur votre compte pour voir les détails de l’abonnement et pour annuler ce dernier. Vous pouvez aussi directement vous rendre sur la page d’annulation du service.

Notez aussi que sur cette même page, vous pouvez mettre en pause votre abonnement. Cela vous permet de profiter des jours gratuits sur plusieurs périodes que vous choisirez. Vous conserverez aussi vos crédits audio obtenus même après avoir résilié votre abonnement, et vous pourrez les utiliser à tout moment.

Combien coûte l’abonnement Audible ?

Bien sûr, avoir accès à cette bibliothèque numérique a un coût. Si vous avez profiter de l’essai gratuit et que vous êtes satisfaits, vous avez peut-être l’envie de prolonger l’expérience et de prendre un abonnement. Il existe plusieurs abonnements, permettant de récupérer des crédits à utiliser sur un titre (que vous garderez ensuite à vie, même après résiliation). Voici les tarifs 2023 avec les abonnements actuellement disponibles :

Abonnement mensuel 1 crédit audio par mois : 9.95€/mois

Abonnement mensuel 2 crédits audio par mois : 16.95€/mois

Abonnement annuel 12 crédits par an : 99.65€/an

Abonnement annuel 24 crédits par an : 189.95€/an

L’abonnement vous donne accès à un catalogue de livres audio, puis vous pouvez utiliser vos crédits pour les échanges contre des livres de votre choix, que vous garderez ensuite à vie.

Télécharger Audible

Audible est disponible bien sûr en passant par le site officiel d’Amazon mais également sur les différents stores. On le retrouve sur l’App Store pour la version Audible iOS ainsi que sur Google Play pour la version Audible Android. Une fois l’application installée, vous n’aurez plus qu’à vous authentifier si vous possédez déjà un compte. On notera que l’application est bien reçue par les utilisateurs et utilisatrices, permettant une utilisation fluide sur son smartphone ou sa tablette, iPhone, iPad ou Android.