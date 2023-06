PlayStation Plus : Sony confirme encore ne pas vouloir sortir directement ses jeux PlayStation Studios sur le service

Tant que ça marche

L’intéressé s’est entretenu avec GamesIndustry.biz sur le sujet suite à l’annonce de l’arrivée prochaine de jeux PS5 jouable en streaming via le cloud.

Il a donc pu partager quelques informations intéressantes sur le service, en affirmant tout d’abord que Stray était le titre qui avait attiré le plus de joueurs et de joueuses sur ces douze derniers mois, tandis que Ghost of Tsushima possède le compteur d’heures jouées le plus élevé. Selon lui, 4 jeux PlayStation Studios seraient placés dans le top 10 des titres les plus joués sur le PlayStation Plus, dont Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West et Ratchet & Clank Rift Apart, qui vient pourtant d’être ajouté tout récemment.

De quoi donner envie à Sony de changer de fusil d’épaule concernant la sortie du jeu PlayStation Studios directement dans l’abonnement ? Maguire répond que non, puisque la stratégie actuelle fonctionne :

« Nous sommes satisfaits de notre stratégie. Mettre les jeux un peu plus tard dans leur cycle de vie signifie que nous pouvons atteindre plus de clients 12, 18, 24 mois après leur sortie. Nous constatons que les clients sont toujours enthousiasmés par ces jeux. Pour nous, cela fonctionne. De temps en temps, il y aura une opportunité d’investir dans des sorties day one comme Stray et nous sauterons dessus quand ils arriveront. Mais pour nous, laisser ces jeux first party sortir sur la plateforme avant d’arriver sur le service… ça fonctionne et cela continuera d’être notre stratégie à l’avenir. »

Pas de Marvel’s Spider-Man 2 directement sur le PS Plus au lancement donc, s’il fallait encore en douter. Et cela n’est pas sur le point de changer.