Castlevania: Belmont’s Curse sortira finalement sur Switch en même temps que sur les autres plateformes
Plutôt que de s’aventurer dans un nouveau Castlevania AAA en 3D qui serait un pari risqué, Konami a eu l’intelligence de faire appel à Evil Empire et Motion Twin pour offrir à la saga un nouvel opus en 2D. On a eu des nouvelles de Castlevania: Belmont’s Curse lors du dernier Xbox Games Showcase, au moment où l’éditeur était prêt à annoncer une date de sortie pour le jeu. Et si les choses étaient ancrées dans le marbre pour le PC, la PS5 et la Xbox Series, le cas de la version Switch restait un peu plus flou.
Pas de jaloux
Lorsque Konami a annoncé que Castlevania: Belmont’s Curse était prévu pour le 15 octobre prochain, il ne mentionnait que les versions PC, PS5 et Xbox Series. La version Switch n’était pas annulée pour autant, mais l’éditeur ne voulait pas se risquer à nous donner une date plus précise qu’un « courant 2026 », sans doute dans l’attente de savoir si ce portage allait poser problème en raison des limitations techniques de la console. Un retard était-il à prévoir ?
Finalement, non. Le compte Twitter japonais de la saga Castlevania précise aujourd’hui que cette version Switch de Castlevania: Belmont’s Curse sortira elle aussi le 15 octobre prochain, sans report par rapport aux autres versions du jeu. Une bonne nouvelle pour les possesseurs de la console de Nintendo, qui pourront jouer en même temps que tout le monde.
Hasard du calendrier, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce Castlevania: Belmont’s Curse, notre épisode AG Summer du jour sur notre chaîne YouTube revient sur tout ce qu’il faut attendre de ce nouvel épisode.