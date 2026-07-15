The Blood of Dawnwalker n’aura pas de retard, la production du jeu est désormais terminée

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Chantier colossal pour son premier jeu, Rebel Wolves a vu les choses en grand avec The Blood of Dawnwalker. Le RPG vampirique a de l’ambition et a demandé des années de développement. Le studio polonais en voit cependant le bout aujourd’hui puisqu’il nous annonce que son jeu vient de passer gold.

The Blood of Dawnwalker // Source : Rebel Wolves

Le début d’une longue saga ?

Si vous ne savez pas ce que le terme « gold » signifie, cela veut tout simplement dire que la production principale de The Blood of Dawnwalker est désormais bouclée. Le titre est prêt à être imprimé sur disque (l’un des « derniers » à le faire), et le studio peut maintenant souffler un bon coup. Enfin, pas tellement puisque l’on imagine qu’un patch day one va l’occuper durant toutes les semaines qui nous séparent du lancement du jeu.

Et peut-être que le studio se prépare déjà pour la suite. Rebel Wolves n’a jamais caché son ambition de sortir d’autres jeux dans cette saga, en témoigne une bande-annonce qui visait déjà loin. Jakub Szamałek, directeur narratif, a réitéré cette envie :

« The Blood of Dawnwalker est le premier chapitre de ce que l’on espère devenir une saga épique de jeux. La manière dont on l’approche, c’est sous le point de vue d’une saga. Quelque chose de spécial qui va être un long voyage plein de surprises et de twists. Il est important pour nous que les jeux The Dawnwalker ne soient pas des histoires qui ne sont que vaguement liées. Nous voulons vous montrer comment le monde va changer avec chaque jeu. Nous voulons faire avancer le temps et explorer d’autres époques et lieux. Nous voulons que vous voyiez Coen changer à mesure qu’il gagne en expérience et en maturité, et au fur et à mesure qu’il en apprend plus sur les vérités cachées de ce monde. »

The Blood of Dawnwalker sortira donc bien le 3 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

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