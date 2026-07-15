The Duskbloods : Le prochain jeu de From Software sera jouable du 21 au 24 août, voici comment participer à la bêta

Les inscriptions ouvrent la semaine prochaine

Vous pourrez prochainement jouer à The Duskbloods si vous possédez une Switch 2. Le titre de From Software prépare un « test réseau », autrement dit une bêta, qui aura lieu du 21 au 24 août prochain, selon des périodes bien précises, à savoir :

21 août : de 12 h à 16 h

22 août : de 4 h à 8 h

23 août : de 20 h à minuit

23 août : de 12 h à 16 h

24 août : de 4 h à 8 h

Vous ne pourrez donc pas jouer plus de 4 heures d’affilée à The Duskbloods, mais cela devrait être suffisant pour vous donner un aperçu du jeu. Pour avoir une chance d’y participer, il faudra néanmoins croiser les doigts après avoir enregistré votre candidature sur le site officiel de ce test réseau. Notez bien que les candidatures ne pourront être déposées qu’entre le 22 juillet à 16 h et le 28 juillet à la même heure. Après cela, la sélection aura lieu, et si vous faites partie des petits chanceux, vous recevrez votre code de téléchargement pour le test réseau à partir du 18 août prochain.

On imagine que c’est après cette date que From Software se risquera à donner une date de sortie pour The Duskbloods (pendant l’Opening Night Live de la Gamescom, par exemple), toujours prévu pour cette année 2026.