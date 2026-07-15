Glen Schofield (Dead Space, The Callisto Protocol) annonce prendre sa retraite de l’industrie

Un créateur qui aura marqué l’industrie

Dans une vidéo postée sur LinkedIn où on peut le sentir très ému, Glen Schofield annonce qu’après avoir passé plus de 35 ans dans l’industrie du jeu vidéo, il est enfin prêt à lui dire au revoir. Après avoir remercié les fans, sa famille ou encore Electronic Arts et Activision, il termine son message par une note d’espoir :

« C’est une industrie fantastique, avec tellement de gens talentueux. Et je sais que les temps sont durs actuellement, mais l’avenir s’annonce radieux. Et je vous souhaite à vous, tous les artistes, le meilleur. Explorez, expérimentez, amusez-vous. N’oubliez pas que les choses les plus importantes, ce sont les idées. »

Avant de fonder Striking Distance, Glen Schofield a fait ses armes sur de nombreuses adaptations au début des années 90, avec des jeux Barbie, Les Simpsons ou encore Maman, j’ai raté l’avion. C’est avec Gex 3D qu’il fait ses vrais premiers pas en tant que réalisateur à la fin des années 90, avant de travailler sur Blood Omen 2: Legacy of Kain et Le Seigneur des anneaux: Le Retour du roi. Après avoir donné vie à Dead Space, saga avec laquelle il a été associé pendant longtemps, il est parti chez Activision pour s’occuper de Modern Warfare 3, Advanced Warfare et WWII.

Une carrière bien remplie, qu’il laisse désormais derrière lui pour se reposer. Il n’a pas indiqué les raisons qui le poussent à prendre sa retraite.