Beast of Reincarnation pose les bases de son système de combat dans une nouvelle vidéo de gameplay

L’importance de la parade

Si vous vous demandez encore comment se joue Beast of Reincarnation, cette vidéo vous donne une réponse. L’action-RPG nous présente tout ce qu’il faut savoir sur son gameplay, et on y retrouve ici diverses influences.

Chaque ennemi disposera d’une jauge d’étourdissement qu’il faudra remplir en l’attaquant ou en contrant ses attaques, afin de vous créer une ouverture. On voit que le jeu mise beaucoup sur votre maîtrise de la parade, puisque cela va aussi régénérer les points de compétence de Koo, votre compagnon canin. En ouvrant le menu de capacité de votre doggo, l’action va se ralentir pour vous laisser voir son action, à la Final Fantasy VII Remake.

Chaque compétence sera unique et n’aura pas que pour but d’infliger des dégâts, puisque l’on peut voir que certaines interrompent les assauts ennemis ou redonnent des points de vie à votre protagoniste. On a également un aperçu de l’arbre de compétences, puisque Koo ne sera pas le seul à gagner de nouvelles capacités au fil de l’aventure.

Beast of Reincarnation dès le 4 août prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.