PlayStation repousse la sortie de son stick arcade FlexStrike, qui n’arrivera pas à temps pour Marvel Tokon

Le timing ne joue vraiment pas pour lui

Initialement, le FlexStrike de PlayStation devait sortir le 6 août prochain, soit en même temps que Marvel Tokon. Les précommandes étaient même déjà ouvertes pour ce stick arcade. Mais aujourd’hui, PlayStation dit avoir rencontré des « retards de production » inattendus, et n’est plus en mesure de sortir ce stick en temps et en heure :

« Nous tenions à faire le point sur le calendrier de lancement du fight stick sans fil FlexStrike. En raison de retards de production imprévus, le lancement du stick sans fil FlexStrike est reporté à une date ultérieure. Nous communiquerons de nouvelles informations prochainement. Nous mettons tout en œuvre pour offrir aux joueurs la meilleure expérience possible avec le FlexStrike, c’est pourquoi nous prenons le temps nécessaire pour apporter les dernières finitions au produit. Nous vous prions de nous excuser pour ce retard et sommes impatients de faire découvrir l’expérience FlexStrike à la communauté lors de son lancement. »

Louper une sortie conjointe avec le plus gros jeu de combat de l’année ne doit sans doute pas faire plaisir à PlayStation. Les amateurs de théories du complot s’amuseront aussi à penser que ce retard est lié à l’énorme polémique qui colle à l’image de PlayStation ces derniers temps, autour de l’arrêt de productions des jeux sur disques en 2028. Le rapport avec ce stick arcade ? Eh bien, il était au coeur de la première communication qui a suivi cette annonce peu populaire, et le FlexStrike en a pris pour son grade malgré lui, à cause d’un timing qui n’était pas à son avantage. On doute que ce retard soit lié de près ou de loin à cela, mais c’était à souligner.