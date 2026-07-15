Le jeu d’action Tides of Annihilation donnera de ses nouvelles lors de la Gamescom avec une démo jouable sur place

Une nouvelle bande-annonce à la soirée d’ouverture ?

C’est avec une vidéo très décalée que l’on apprend donc que Tides of Annihilation sera jouable lors de la Gamescom 2026, aussi bien auprès de la presse que sur la partie publique du salon allemand. Si vous vous rendez sur place, vous pourrez donc jouer à une démo exclusive afin de voir ce que ce jeu d’action très inspiré par Devil May Cry et compagnie a dans le ventre.

Puisqu’il sera jouable sur place, on imagine également que le jeu sera présent lors de l’Opening Night Live, la soirée d’ouverture présentée par Geoff Keighley. Que vous soyez en Allemagne ou non, vous aurez donc au moins un peu plus d’informations sur le jeu dès le mois prochain. On peut maintenant se demander si cette démo (ou une autre) sera proposée au public qui n’a pas la chance de faire le déplacement jusqu’à Cologne. Peut-être le verra-t-on à nouveau lors de la Paris Games Week, qui sait.

Tides of Annihilation est prévu à une date inconnue sur PC, PS5 et Xbox Series.