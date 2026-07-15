Le DLC du jeu Once Upon A Katamari arrivera en même temps que la version Switch 2, en octobre

Une mise à niveau qui fait les choses à moitié

S’il était déjà disponible sur la dernière console de Nintendo via la rétrocompatibilité grâce à une version Switch, Once Upon A Katamari ne possédait pas encore de version Switch 2 native. Cela va changer très prochainement, puisque ce portage sera disponible dès le 8 octobre prochain.

Et cette version promet d’être intéressante, puisqu’elle ne se contentera pas uniquement d’améliorer le nombre d’images par seconde. Elle va aussi profiter du mode Souris des Joy-Con de la console, afin de contrôler plus précisément notre bouboule géante. Si vous possédez la version Switch, vous disposerez d’une mise à jour gratuite sur Switch 2 pour obtenir tous les bénéfices de cette version… ou presque. L’augmentation de résolution reste exclusive à la vraie version Switch 2. Une mise à niveau qui a un peu le postérieur entre deux chaises.

Le 8 octobre, les possesseurs des autres versions sont aussi invités à relancer le jeu, puisque c’est à cette date que l’on pourra acheter le DLC Rolling LIVE Highlights. Celui-ci contiendra une dizaine de quêtes supplémentaires, 12 nouvelles chansons, 6 cousins en plus et un peu moins d’une vingtaine d’accessoires inédits.

Once Upon A Katamari est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Une édition physique avec game-key card est aussi prévue sur Switch 2.