Le DLC du jeu Once Upon A Katamari arrivera en même temps que la version Switch 2, en octobre

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Après une trop longue absence, la licence Katamari a enfin eu droit à un nouvel épisode l’année dernière avec Once Upon A Katamari. Un opus dans la droite lignée des précédents, qui n’avait en réalité pas encore livré tous ses secrets. Le Prince s’en va rouler vers de nouvelles aventures avec Rolling LIVE Highlights, un DLC qui ajoutera de nouvelles quêtes et qui sera à découvrir en même temps qu’un nouveau portage.

Once Upon A Katamari // Source : Bandai Namco

Une mise à niveau qui fait les choses à moitié

S’il était déjà disponible sur la dernière console de Nintendo via la rétrocompatibilité grâce à une version Switch, Once Upon A Katamari ne possédait pas encore de version Switch 2 native. Cela va changer très prochainement, puisque ce portage sera disponible dès le 8 octobre prochain.

Et cette version promet d’être intéressante, puisqu’elle ne se contentera pas uniquement d’améliorer le nombre d’images par seconde. Elle va aussi profiter du mode Souris des Joy-Con de la console, afin de contrôler plus précisément notre bouboule géante. Si vous possédez la version Switch, vous disposerez d’une mise à jour gratuite sur Switch 2 pour obtenir tous les bénéfices de cette version… ou presque. L’augmentation de résolution reste exclusive à la vraie version Switch 2. Une mise à niveau qui a un peu le postérieur entre deux chaises.

Le 8 octobre, les possesseurs des autres versions sont aussi invités à relancer le jeu, puisque c’est à cette date que l’on pourra acheter le DLC Rolling LIVE Highlights. Celui-ci contiendra une dizaine de quêtes supplémentaires, 12 nouvelles chansons, 6 cousins en plus et un peu moins d’une vingtaine d’accessoires inédits.

Once Upon A Katamari est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Une édition physique avec game-key card est aussi prévue sur Switch 2.

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Jaquette d'Once Upon A KATAMARI
Once Upon A KATAMARI
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Date de sortie : 24/10/2025

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