PlayStation Plus Extra / Premium : Voici la liste des jeux du mois de juillet avec Remnant 2, Crisis Core et bien d’autres

Si la sélection des jeux du PlayStation Plus Essentials est un peu faible pour vous, il vous reste encore l’option de vous intéresser au catalogue du PlayStation Plus Extra et du PlayStation Plus Premium, qui augmente de mois en mois. Pour ce mois de juillet, il y en aura encore une fois pour tout le monde avec du RPG, du shooter, du jeu d’action et plein d’autres joyeusetés.