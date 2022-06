Horizon Call of the Mountain se montrera à nouveau demain au State of Play

Annoncé en janvier dernier lors de la conférence Sony du CES 2022 en même temps que le PlayStation VR 2, Horizon Call of the Mountain donnera des nouvelles demain soir lors du State of Play qui parlera apparemment beaucoup de réalité virtuelle.

Demain soir, le State of Play de Sony nous donnera des nouvelles concernant les futurs jeux d’éditeurs tiers puisqu’il semblerait que les jeux first-party ne soient pas présents (et ce malgré un God of War Ragnarok toujours attendu pour 2022). On nous a quand même indiqué que le PS VR 2, le prochain casque de réalité virtuelle destiné à la PS5, sera largement représenté, notamment avec différentes annonces de jeux.

Tomorrow: Get a new look at Horizon Call of the Mountain for #PSVR2 during State of Play.

The show kicks off at 3pm Pacific / 6pm Eastern / 11pm BST: https://t.co/3lqi9H2KNx pic.twitter.com/xUISEgI3xO

— PlayStation (@PlayStation) June 1, 2022