Street Fighter 6 écumera les rues en 2023

Street Fighter 6 avait promis des nouvelles en juin et Capcom voulait donc parler du State of Play puisque le jeu de combat est venu montrer ses premières images de gameplay avec de l’attendu et de l’un peu moins attendu.

Street Fighter 6 se la joue monde ouvert ?

Street Fighter 6 veut révolutionner le monde du jeu de combat et cela passera par exemple par ses modes. On nous signale que tous les modes habituels du genre et qui seront repris de Street Fighter V seront regroupés sous la bannière Fighting Ground. On aura aussi un mode Battle Hub qu’on soupçonne être un lobby en ligne comme dans les jeux Arc System puisque cela parle de se créer des rivalités, de communiquer et de partager.

Mais c’est forcément le mode World Tour qui nous intrigue le plus. Il s’agit d’un mode histoire où l’on contrôlera un avatar que l’on voit déambuler dans les rues de Metro City. On peut voir le personnage se déplacer en 3D pour grimper certains endroits mais aussi interagir et défier certains passants (qui semblent aussi créés à partir d’un éditeur de personnages).

On vous épargne les fameux « le GTA des jeux de combat » ou « le Breath of the Wild des jeux de combat ». Mais on devrait partir sur un mode où l’on créé son héros qui cherche à devenir le roi ou la reine de Metro City en dominant les combats de rues avec des combats aléatoires et des collectibles à trouver lors de l’exploration pour façonner son moveset et les combattants connus qui passeront lors des grosses missions.

Un premier quatuor de combattants présenté

Sans surprise vu le premier teaser, on retrouvera dans le casting Ryu et Luke, le dernier DLC de Street Fighter V que l’on nous présenté déjà comme le personnage central pour l’avenir lors de son annonce. Forcément, Chun-Li sera aussi de la partie avec une nouvelle voix puisque Laura Bailey laissera sa place à Jennie Kwan.

Et on a aussi droit à la première annonce de personnage inédit avec Jamie qui vient incarner la volonté des développeurs de proposer un épisode basé sur les « cultures urbaines » puisque son art martial est le breakdance. Il nous est présenté comme le protecteur du quartier de Chinatown et grand admirateur des jumeaux Yun et Yang. Sa voix anglaise sera assurée par Stephen Fu.

Vu l’insistance du trailer sur le Mad Gear Gang, on imagine au moins un de leurs membres notables dans le casting, pourquoi pas Hugo que l’on voit en caméo sur une affiche ou Abigail dont on voit le garage. On a aussi forcément remarqué la statue à l’effigie de l’ancien maire de la ville, le bon vieux Mike Haggar (car oui si vous n’avez pas suivi, Cody lui a succédé à l’occasion de Street 5).

Une révolution ou presque

En plus de son mode histoire très différent de la concurrence et de son ambiance plus street, ce Street Fighter 6 espère attirer un public beaucoup plus large grâce à de nouvelles options pour les commandes. On pourra bien garder la configuration habituelle avec les 3 poings et les 3 pieds mais on a aussi la possibilité de choisir des commandes dites modernes.

Dans ce cas, on a un bouton d’attaque faible, un d’attaque moyenne et un d’attaque forte. Et un peu comme si on était dans Smash, on a un bouton dédié aux attaques spéciales. Par exemple sur PlayStation, Ryu fait ses Hadoken avec Triangle, ses Shoryuken avec Triangle + Avant et ses Tatsumaki avec Triangle + Arrière. On peut même des combos automatiques en maintenant R2 tout en spammant les autres boutons.

On a hâte de voir la réaction des vétérans de jeux de combats en tombant sur une nouvelle génération de piffeurs et piffeuses amenée par ces options d’accessibilité. Tout comme on a hâte de voir leurs avis sur les nouvelles mécaniques apportées par cet épisode.

Tout est dans le Drive

Le souci de mettre V dans le nom de toutes les mécaniques de Street Fighter V, c’est qu’il faut tout revoir au moment de passer à Street Fighter 6. Le grand système de cet épisode est donc le Drive qui a sa propre jauge composée de six barres. On commence un combat avec la jauge pleine et il faut veiller à ne pas totalement la vider pour éviter l’état de Burnout qui apportera des désavantages à votre personnage.

Pas de panique, la jauge se re-remplit automatiquement au cours du match pour permettre les différentes actions qui l’utilisent :

Drive Impact (consomme une barre) : un coup puissant qui peut en absorber un autre et repousser l’adversaire même quand il bloque, on l’imagine proche du Focus de Street 4

Drive Parry (consomme progressivement la jauge) : une technique qui bloque automatiquement les coups et peut même remonter la jauge, il est possible de faire des perfect parry avec un bon timing

Overdrive (consomme deux barres) : renforce une attaque comme les versions EX des épisodes précédents

Drive Rush (consomme une ou trois barres selon le contexte) : il s’agit d’un rush à effectuer après un parry ou une attaque normale

Drive Reversal (consomme deux barres) : il s’agit d’un contre pour se sortir d’un combo adverse

Les super attaques sont toujours présentes et dépendent d’une autre jauge située elle en bas de l’écran. Capcom n’a pas encore expliqué leur fonctionnement dans ce Street Fighter 6 mais on constate un nombre que l’on imagine être un niveau à côté de ces jauges.

Ok mais ça sort quand et où Street Fighter 6 ?

Fini l’histoire d’amour entre Capcom et PlayStation, Street Fighter 6 ne sera pas une exclusivité pour les consoles de Sony puisque le jeu sortira bien sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC mais aussi Xbox Series (désolé si vous n’avez qu’une Xbox One). Sortie qui est d’ailleurs prévue courant 2023.

Profitons-en pour préciser que Capcom abandonne l’Unreal Engine pour utiliser cette fois-ci son propre RE Engine. Il faut avouer que ce n’était pas évident du premier coup d’œil vu le style très différent du jeu par rapport à ses collègues du même moteur. Quand le jeu est dans son mode World Tour, il faut bien reconnaitre qu’il n’a rien de très impressionnant visuellement et on aura besoin d’un petit temps d’adaptation pour les nombreux effets lors des combats.

On termine avec une petite option pour se prendre pour un joueur pro, les commentaires en direct. Capcom a enregistré des commentateurs du Pro Tour pour qu’ils puissent parler pendant n’importe quel match comme si on était dans un FIFA ou un PES (ou EA Sports FC et eFootball). Les premiers noms annoncés sont Vicious (en anglais) et Aru (en japonais). On a hâte de voir s’il y en aura en français.

La fonction a d’ailleurs son trailer dédié qui permet de voir un peu plus de gameplay.

Street Fighter 6 sortira donc en 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam).