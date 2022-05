Star Ocean: The Divine Force ne sera pas au State of Play et nous donne rendez-vous fin juin

Le prochain State of Play compte mettre en avant les productions liées au PS VR 2 ainsi que les titres en provenance d’éditeurs tiers, et on s’attend donc à ce que Square Enix soit une nouvelle fois présent à la fête, comme en octobre dernier. C’est d’ailleurs à ce moment-là que l’on a pu découvrir Star Ocean: The Divine Force, le sixième opus de la saga. Mais mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendaient de le revoir : le RPG de Square Enix ne sera pas présent lors de l’émission de Sony.

Rendez-vous dans un mois

C’est le compte Twitter officiel de la série Star Ocean qui a confirmé cela via un tweet, en prévenant les fans qu’il ne fallait pas s’attendre à voir Star Ocean: The Divine Force lors du State of Play du 2 juin, tout en donnant un autre rendez-vous :

« Star Ocean 6 devait sortir au printemps 2022, et nous sommes désolé de vous avoir fait attendre pendant que vous l’attendiez avec impatience. Nous préparons actuellement la prochaine prise de parole pour fin juin. »

Peut-on donc s’attendre à ce que Square Enix organise un showcase fin juin ? Rien n’est moins sûr, et le titre pourrait très bien se présenter tout seul, sans besoin d’événement en particulier. On en saura plus très prochainement.

Star Ocean: The Divine Force devrait sortir en 2022 sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.