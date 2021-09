Cult of the Lamb

Cult of the Lamb est rogue-like développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital. Le joueur incarne un mouton sauvé in extremis de la décapitation par une sombre entité. En échange, ce héros malgré lui va devoir constituer un culte à la gloire de son sauveur. Le titre prend alors en premier lieu la forme d'un jeu d'action, composé de combats contre diverses créatures résidant au sein des cinq régions proposées, tout en chassant les faux prophètes. Et puisqu'il faut former un culte et le faire grandir, Cult of the Lamb offre également une partie gestion où il faut récupérer des ressources, construire des structures, s'occuper des adeptes qui ont pu vous rejoindre ou encore effectuer des rituels pour les dieux.