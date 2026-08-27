Pièces percées Resonance: A Plague Tale Legacy : où toutes les trouver ?

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Si vous souhaitez compléter la collection de Charmes de Sophia dans Resonance: A Plague Tale Legacy, il vous faudra trouver cinq pièces percées bien dissimulées. Suivez le guide : on vous détaille leur emplacement pas à pas pour vous éviter de chercher inutilement.

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Source : ActuGaming

Où trouver toutes les pièces percées dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Pour ce guide Resonance: A Plague Tale Legacy, on donne l’emplacement précis de chaque pièce percée dissimulée dans les chapitres. Pour vous éviter d’avoir à refaire de longues séquences de jeu, on vous indique le chapitre et le sous-chapitre exacts à charger. Suivez le guide, les pièces sont généralement simples à trouver, mais parfois traîtres !

Pièce percée n°1

  • Trouvée dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 3)

Sur le chemin pour aller vers l’épreuve en forme de scarabée, n’allez pas directement vers le chemin principal qui se trouve sur la droite, mais allez à gauche, puis montez à l’échelle. Vous tomberez sur un groupe de soldat à éliminer, mais surtout un piédestal avec lequel interagir pour être en mesure de collecter votre première pièce.

Pièce percée n°2

  • Trouvée dans le Chapitre VI – Ce qui se terre (Sous-chapitre 5)

Dans la salle du labyrinthe, n’empruntez pas la première porte à ouvrir avec la clé de Dédale. Continuez plutôt votre chemin vers la porte d’en face : vous trouverez un nouveau piédestal pour obtenir une autre pièce percée.

Pièce percée n°3

  • Trouvée dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 3)

Une fois que vous aurez atteint le Temple noir, vous allez devoir procéder à deux énigmes pour atteindre les bas-fonds. Lorsque vous allez devoir sauter de ruines en ruines pour vous frayer un chemin, tournez les talons après la première grille pour sauter le rebord et rejoindre une partie annexe de cette zone. Vous y trouverez l’autel pour obtenir la pièce percée.

Pièce percée n°4

  • Trouvée dans le Chapitre IX – Quand vient la nuit (sous-chapitre 6)

Une fois que vous aurez traversé le couloir avec les individus pétrifiés, au lieu d’aller à droite pour continuer le chemin, allez plutôt à gauche pour trouver la salle avec le piédestal de la pièce percée.

Pièce percée n°5

  • Trouvée dans le Chapitre X – Chemins parallèles (sous-chapitre 3)

Une fois à l’atelier de Dédale, allez à droite, puis descendez les escaliers. Allez une nouvelle fois à droite, sautez sur le lampadaire en bronze, puis tournez la caméra à droite (encore) pour utiliser votre grappin sur un système de poids. Une fois le système brisé, remontez vers la bibliothèque qui se trouve en haut des escaliers et vous pourrez accéder à une salle secrète qui vous permettra de récupérer la dernière pièce percée de Resonance: A Plague Tale Legacy.

À quoi servent les pièces percées dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Dans Resonance: A Plague Tale Legacy, les pièces percées servent d’équipement à Sophia. Pour faire simple, chaque modèle trouvé augmente vos chances pour que la jauge de Concentration ne se vide pas après une attaque concentrée. Néanmoins, il ne s’agit que d’une probabilité, ainsi, n’y comptez pas trop, surtout si vous jouez dans une difficulté élevée.

En plus de cet effet, ces pièces percées permettent de compléter la collection de Charmes de Sophia, indispensable pour débloquer le trophée dédié, mais aussi à comprendre des parcelles du passé de Thésée.

Et voilà, vous savez maintenant tout sur les pièces percées de Resonance: A Plague Tale Legacy ! Pour découvrir l’ensemble des astuces sur le jeu, faites un tour sur notre index complet. Tous les Charmes y sont répertoriés, des perles aux brassards, en passant par les petits bijoux, les sceaux ou les bracelets.

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Resonance: A Plague Tale Legacy
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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