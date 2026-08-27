Pièces percées Resonance: A Plague Tale Legacy : où toutes les trouver ?

Où trouver toutes les pièces percées dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Pour ce guide Resonance: A Plague Tale Legacy, on donne l’emplacement précis de chaque pièce percée dissimulée dans les chapitres. Pour vous éviter d’avoir à refaire de longues séquences de jeu, on vous indique le chapitre et le sous-chapitre exacts à charger. Suivez le guide, les pièces sont généralement simples à trouver, mais parfois traîtres !

Pièce percée n°1

Trouvée dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 3)

Sur le chemin pour aller vers l’épreuve en forme de scarabée, n’allez pas directement vers le chemin principal qui se trouve sur la droite, mais allez à gauche, puis montez à l’échelle. Vous tomberez sur un groupe de soldat à éliminer, mais surtout un piédestal avec lequel interagir pour être en mesure de collecter votre première pièce.

Pièce percée n°2

Trouvée dans le Chapitre VI – Ce qui se terre (Sous-chapitre 5)

Dans la salle du labyrinthe, n’empruntez pas la première porte à ouvrir avec la clé de Dédale. Continuez plutôt votre chemin vers la porte d’en face : vous trouverez un nouveau piédestal pour obtenir une autre pièce percée.

Pièce percée n°3

Trouvée dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 3)

Une fois que vous aurez atteint le Temple noir, vous allez devoir procéder à deux énigmes pour atteindre les bas-fonds. Lorsque vous allez devoir sauter de ruines en ruines pour vous frayer un chemin, tournez les talons après la première grille pour sauter le rebord et rejoindre une partie annexe de cette zone. Vous y trouverez l’autel pour obtenir la pièce percée.

Pièce percée n°4

Trouvée dans le Chapitre IX – Quand vient la nuit (sous-chapitre 6)

Une fois que vous aurez traversé le couloir avec les individus pétrifiés, au lieu d’aller à droite pour continuer le chemin, allez plutôt à gauche pour trouver la salle avec le piédestal de la pièce percée.

Pièce percée n°5

Trouvée dans le Chapitre X – Chemins parallèles (sous-chapitre 3)

Une fois à l’atelier de Dédale, allez à droite, puis descendez les escaliers. Allez une nouvelle fois à droite, sautez sur le lampadaire en bronze, puis tournez la caméra à droite (encore) pour utiliser votre grappin sur un système de poids. Une fois le système brisé, remontez vers la bibliothèque qui se trouve en haut des escaliers et vous pourrez accéder à une salle secrète qui vous permettra de récupérer la dernière pièce percée de Resonance: A Plague Tale Legacy.

À quoi servent les pièces percées dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Dans Resonance: A Plague Tale Legacy, les pièces percées servent d’équipement à Sophia. Pour faire simple, chaque modèle trouvé augmente vos chances pour que la jauge de Concentration ne se vide pas après une attaque concentrée. Néanmoins, il ne s’agit que d’une probabilité, ainsi, n’y comptez pas trop, surtout si vous jouez dans une difficulté élevée.

En plus de cet effet, ces pièces percées permettent de compléter la collection de Charmes de Sophia, indispensable pour débloquer le trophée dédié, mais aussi à comprendre des parcelles du passé de Thésée.

Et voilà, vous savez maintenant tout sur les pièces percées de Resonance: A Plague Tale Legacy ! Pour découvrir l’ensemble des astuces sur le jeu, faites un tour sur notre index complet. Tous les Charmes y sont répertoriés, des perles aux brassards, en passant par les petits bijoux, les sceaux ou les bracelets.