Future Games Show Gamescom 2026 : Voici le résumé des 39 annonces (Last Ditch Effort, Alkimya: House of Wisdom, Kingdom III…)

Retrouvez-ci dessous toutes les annonces du Future Games Show 2026 de la Gamescom. Pas loin d’une quarantaine de jeux sont listés, avec notamment quelques annonces exclusives.

Worms Galactic Tactics

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Le Future Games Show de la Gamescom 2026 commence de la même manière que le préshow de l’ONL. On revoit donc Worms Galactic Tactics avec cette fois un poil plus d’images de gameplay. Et comme hier, on nous rappelle le teasing d’un autre jeu Worms inédit.

The Walking Dead: Streets of Survival

Date : 18 septembre 2026

: 18 septembre 2026 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series – Switch 2 – Switch

Tandis que la route est droite jusqu’au 18 septembre pour le Streets of Rage-like The Walking Dead: Streets of Survival. Outre Rick, Daryl et Michonne, Odaclick Game Studio nous informe que Negan pourra être débloqué, afin de profiter des ravages que lui permet sa fidèle batte Lucille.

DIOXIDE

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam)

Si le FPS soulslike DIOXIDE vous rappelle visuellement les jeux Forgive Me Father, c’est normal, il s’agit du même studio derrière : Byte Barrel. Annoncé il y a quelques mois, le titre vient nous remontrer ses environnements situés en pleine dystopie industrielle, avant de faire parler la poudre vers la fin de la vidéo.

Wolcen 2

Date : 2027 (accès anticipé)

: 2027 (accès anticipé) Plateformes : PC (Steam)

Les Diablo IV, les Path of Exile 2, d’accord, d’accord, mais le hack’n’ slash dark fantasy peut également porter le bleu-blanc-rouge. Eh oui, six ans après son premier opus, le studio niçois WOLCEN Studio rempile avec Wolcen 2. Destiné au PC et aux consoles d’actuelle génération, cette suite jouable en solo ou en coop va d’abord passer par l’accès anticipé, en 2027.

A Short Quest

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam)

Ce printemps est né un concept : reprendre les codes du RPG tout en proposant une aventure plus condensée. L’idée nous donne le bien nommé A Short Quest, développé par seulement deux personnes. Cette aventure vous fera prendre les armes pour rétablir l’ordre dans un royaume en ruines. Combats exigeants, exploration et amélioration de personnage seront au programme. Un playtest est d’ores et déjà lancé.

Greak 2: Alliance of the Storms

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series – Switch

Navegante et Team 17 collaborent de nouveau pour nous livrer Greak 2: Alliance of the Storms. On est toujours sur un metroidvania mais cette fois-ci l’aventure est jouable à deux en coopération, en ligne ou sur canapé. Et si jamais, l’expérience en solo reste possible.

Serious Sam: Shatterverse

Date : 31 août 2026

: 31 août 2026 Plateformes : PC (Steam et Microsoft Store) – PS5 – Xbox Series

Apparition quasi subliminale pour le shooter roguelite Serious Sam: Shatterverse. On nous remontre les différents Sam à l’action, tous ayant leurs particularités et leurs coups spéciaux. Une séquence qui a le mérite de montrer l’existence du jeu auprès de celles et ceux qui l’ignoreraient.

Graveyard Keeper II

Date : 22 septembre 2026

: 22 septembre 2026 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series – Switch 2 – Switch

La suite de la simulation barrée de gestion de cimetière a trouvé sa date de sortie. Graveyard Keeper II répondra en effet à la pelle le 22 septembre prochain. La création de Lazy Bear en profite également pour remontrer quelques mécaniques, de l’extraction d’organes à la disposition des tombes sans oublier le côté tower defense.

Join Us

Date : Mars 2027

: Mars 2027 Plateformes : PC (Steam, Epic et Microsoft Store) – PS5 – Xbox Series

Wolf Haus Game joue la carte humoristique pour reparler de Join Us, son jeu de survie coopérative en monde ouvert où il va falloir constituer son culte. Une autre vidéo express pour nous rappeler sa date de sortie et les plateformes concernées.

SPINE

Date : Été 2027

: Été 2027 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series ; Switch 2 (plus tard)

Avec son dernier trailer, SPINE risque bien, avant le John Wick de Saber Interactive, d’être le prochain jeu de Gun-Fu à voir le jour. Ce style de combat brutal est une nouvelle fois mis en valeur dans ce titre développé et édité par Nekki. Et donc, si tout se passe bien, on prendra part à ces affrontements intenses l’été prochain.

Alkimya: House of Wisdom

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5

Le Future Game Show se poursuit avec un titre plus sombre : Alkymia: House of Wisdom. Ce dernier nous propulse au XIIᵉ siècle, lors du siège de la Maison de la Sagesse, pour y incarner un alchimiste qui est malheureusement confronté à des forces cosmiques sombres qui ne veulent que la destruction. On ne connaît pas sa date de sortie, mais il sera disponible sur PS5 et PC.

Trees Hate You

Date : 16 novembre 2026

: 16 novembre 2026 Plateformes : PC (Steam)

Nommer son jeu de sorte à le qualifier plutôt précisément son contenu constitue souvent un choix amusant. Trees Hate You n’a donc pas besoin de beaucoup plus pour nous faire comprendre de quoi il est question. Ce titre humoristique vous demande de quitter une forêt. Le problème, c’est que le moindre arbre veut vous en empêcher et est même susceptible de vous troller, y compris les checkpoints. Une galère de tous les instants où vous pouvez vous retrouver KO de bien des manières.

Bye Bye Bonnie

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Après le metroidvania Laika: Aged Through Blood, Brainwash Gang revient avec Bye Bye Bonnie. On reste sur une direction artistique chiadée en se plongeant cette fois dans un gameplay bien particulier. Seul ou jusqu’à 4, on commence par voyager au cœur d’une tête géante que l’on fait progresser en appuyant sur des boutons, puis l’on en sort pour explorer au grand air et aller à la rencontre de personnages.

Arizona Sunshine

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam et Epic Games Store) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

La version remake non-VR d’Arizona Sunshine revient pour nous montrer peu ou prou le même genre de trailer que celui de son annonce effectuée au précédent Future Games Show. Autrement dit, de l’éclatage de zombies, de l’humour et de la coop, grâce à laquelle on peut incarner le chien. La chose qui a changé entre temps, c’est l’horizon de sortie désormais calé à 2027.

Construction Simulator: Evolution

Date : Prochainement en accès anticipé

: Prochainement en accès anticipé Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series

Rénover, construire, c’est tout un chantier. Construction Simulator: Evolution le précise aussi : il y a même souvent besoin de démolir. C’est sur cette mécanique de gameplay qu’insiste d’ailleurs le simulateur de construction de Weltenbauer et Astragon Entertainement. Rappelons que, tout récemment, il a été décidé que le titre passera bientôt par l’accès anticipé.

Hieronymus

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam)

Que se passerait-il si les œuvres du peintre Hieronymus (ou Jérôme) Bosch prenaient vie ? Eh bien cela pourrait donner Hieronymus, un jeu en vue à la première personne. La création de Hurdy-Gurdy Games nous laissera utiliser l’alchimie et autres armes inspirées de l’époque médiévale pour progresser dans des environnements remplies de créatures grotesques.

PixelJunk Monsters 3

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam)

Huit ans après le dernier opus, PixelJunk Monsters 3 signe le retour de la série développée par Q-Games. Mignon et coloré, le titre reprend son ADN tower defense tout en y ajoutant des mécaniques roguelike, afin de pimenter les parties et garantir de la rejouabilité. Prévu pour l’instant sur PC, un playtest débutera le 4 septembre.

Star Trek: Outposts Unknown

Date : 20 octobre 2026

: 20 octobre 2026 Plateformes : PC (Steam)

Le city builder Star Trek: Outposts Unknown s’invite au show pour nous informer qu’il sortira le 20 octobre sur PC. Magic Fuel Games en profite aussi pour nous montrer les différentes possibilités de gameplay que nous conférera le rôle de capitaine dans cette aventure tirée de l’univers culte de science-fiction.

Wardogs

Date : 10 septembre 2026 (accès anticipé)

: 10 septembre 2026 (accès anticipé) Plateformes : PC (Steam)

Fort d’une promesse de laisser se mettre sur la figure 100 joueurs et joueuses sur un grand champ de bataille bac à sable avec aussi des blindés et des hélico à contrôler, Wardogs veut continuer à impressionner. Une nouvelle vidéo de gameplay redonne un aperçu de la saveur des combats, et nous rappelle à la fin la disponibilité prochaine du jeu de tir en early access.

The Journey Home

Date : Prochainement

: Prochainement Plateformes : PC (Steam)

Le moment poétique et larme à l’œil du show vous est offert par The Journey Home. Une histoire imaginée par l’autrice Sophie-Leigh Robbins, l’une des deux parties du couple marié derrière ce platformer onirique. Une démo est disponible pour goûter à ce voyage à travers le temps et l’espace.

Moonlighter 2: The Endless Vault

Date : 2 septembre 2026 (1.0)

: 2 septembre 2026 (1.0) Plateformes : PC (Steam et Microsoft Store) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Avec depuis le début du mois une sortie en 1.0 en ligne de mire pour début septembre, Moonlighter 2: The Endless Vault se sert quand même de la période Gamescom pour se montrer de nouveau. Un programme classique pour cette vidéo : un mélange de cutscenes animées charmantes et de séquences de gameplay dans des donjons ainsi qu’à la boutique que nous devrons gérer.

Everwind

Date : Actuellement en accès anticipé

: Actuellement en accès anticipé Plateformes : PC (Steam) – Consoles

Déjà disponible sur PC en accès anticipé, le monde ouvert de survie et de RPG en coopération Everwind vient d’annoncer l’ajout de versions consoles sur son planning de sortie. Le bac à sable qui n’est pas sans rappeler Minecraft débarquera en effet en 2027 sur ces supports.

Sword Sage: Awakening

Date : Prochainement

: Prochainement Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series

On commence sérieusement à ne plus trop arriver à se repérer avec tous ces action-RPG chinois et coréens qui s’annoncent. Tant mieux, après tout, si la qualité est au rendez-vous. En tout cas, Sword Sage: Awakening, pour le coup baigné dans la mythologie chinoise, a voulu nous rendre témoin de ses combats frénétiques au corps-à-corps, esquives et parades comprises.

The Sinking City 2

Date : 18 août 2026 ; 2027 (Switch 2)

: 18 août 2026 ; 2027 (Switch 2) Plateformes : PC (Steam, Epic et GOG) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Frogwares semble avoir fait mouche avec The Sinking City 2. Cette suite a été très bien accueillie, autant par la presse que le public, depuis sa sortie effectuée le 18 août dernier. Son passage au Future Games Show de cette Gamescom a notamment pour but de penser à la suite et sa sortie Switch 2, désormais actée pour 2027.

We Were Here Tomorrow

Date : Octobre 2026

: Octobre 2026 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series

Un des rois du jeu en coopération asymétrique prépare depuis plusieurs mois son nouvel opus. We Were Here Tomorrow se chargera en effet de proposer un sixième opus capable une nouvelle fois de nous plonger dans des énigmes où la communication et le partage des connaissances s’avèreront essentielles pour progresser. Le titre de Total Mayhem Games nous apporte ici une bonne nouvelle : il arrive en octobre.

Guns of Eschaton

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series

Annoncé il y a à peine un mois, Guns of Eschaton nous confirme qu’il arrivera bien cette année sur PC et consoles. Le FPS soulslike jouable en coop et prenant place dans l’univers western apocalyptique de Viktor Antonov (directeur artistique sur Half-Life 2) ressort les armes afin de nous donner l’eau à la bouche.

Hillthorn

Date : Novembre 2026

: Novembre 2026 Plateformes : PC (Steam) – iOS – Android – Switch

Un show d’annonces vidéoludique sans deckbuilding est-il possible ? Eh bien oui, car les cartes que vous voyez ici dans le trailer de Hillthorn sont en réalité les éléments d’une enquête à associer grâce à votre logique et votre intuition. Une expérience à tester grâce à la démo disponible depuis quelques temps déjà sur Steam.

Breakaway Hockey League

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam et Epic)

Lorsque l’on entend Raccoon Logic, on pense évidemment aux jeux d’exploration décalés Journey to the Savage Planet et Revenge of the Savage Planet. Et pourtant, à l’annonce du nouveau jeu du studio, on change complètement de registre puisque voici Breakaway Hockey League. Au programme, des matchs de hockey en 4v4 arcades faisant la part belle au jeu en équipe et au skill, à destination uniquement du PC pour l’instant. On nous promet du gameplay pour bientôt.

DNA NEMESIS

Date : Décembre 2026

: Décembre 2026 Plateformes : PC (Steam)

Ça vous manquait les battle royale ? Peu importe votre réponse, DNA Nemesis se révèle au cours de ce Future Games Show. Et que dire à part qu’en 30 secondes de vidéo on s’imagine très bien à quelle sauce on sera mangé. Notez que les personnages ont des têtes d’animaux et pourront faire équipe jusqu’à quatre, et que de l’IA générative a été utilisée pour traduire des textes.

Gallipoli

Date : 20 août 2026

: 20 août 2026 Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5 – Xbox Series

Après The Defiant et la Seconde Guerre Mondiale hier soir, on remonte dans le temps et on débarque dans la première, avec Gallipoli. Une expérience multijoueur de grande envergure avec des affrontements mettant en scène 50 joueuses et joueurs sur les fronts ottomans. Le jeu étant déjà sorti, il profite de l’événement pour nous partager son trailer de lancement.

Police Simulator

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series

Si construire et démolir des structures ne vous a pas suffi, il vous reste encore la possibilité d’endosser l’uniforme des forces de l’ordre dans Police Simulator. C’est cette fois une annonce inédite, et c’est encore l’éditeur Astragon Entertainment derrière. 50 missions, un toutou, de la conduite et de la coopération sont au menu d’une carrière à mener à Faremont.

Nailcrown

Date : Prochainement

: Prochainement Plateformes : PC (Steam et Epic)

Dans la famille boomer shooter, nous demandons Nailcrown. Révélé il y a quelques mois, le FPS de Destructive Creations et Bohemia Interactive fait parler les guns, certes, mais aussi les épées et les marteaux, car le plaisir se procure aussi au contact. De nouvelles images bien brutales et sanglantes qui nous rappellent que le titre débarque bientôt sur PC.

MR. RECORDS

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam, Epic et GOG) – Switch 2

Annoncé il y a deux mois sur PC, MR. RECORDS nous informe cette fois qu’il ajoute la Switch 2 aux plateformes de lancement. Le trailer permet aussi de nous montrer plus en détail le concept ainsi que les boucles de gameplay durant lesquelles on accompagnera George et son chien Buzz. Bref, après A Musical Story et Headbangers: Rythm Royale, les français de Glee-Cheese Studio nous offre un nouveau jeu musical.

Last Ditch Effort

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam)

Voici peut-être un des titres les plus intrigants de la conférence. Last Ditch Effort est un jeu d’action-aventure se déroulant dans un univers grimdark en pixel art fait main. C’est très beau, les animations sont superbes et le gameplay à l’air exigeant. Rendez-vous en 2027 pour accompagner Igor Emmerich dans sa quête visant à traquer son propre maître, et voir si le plaisir manette en main est à la hauteur du visuel.

Kingdom III : Rising Realms

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Jamais deux sans trois comme on dit. Kingdom III: Rising Realms prolonge la série reconnue de Raw Fury et vous propose de reconquérir votre royaume brisé en explorant des îles générées aléatoirement. Il est toujours question de tower defense et de microstratégie, avec cette fois une nouvelle menace à affronter : les Rapaces.

Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern

Date : Début 2027

: Début 2027 Plateformes : PC (Steam)

Tandis que nous avons eu une belle présentation de gameplay de Warlock à l’ONL, Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern reste dans le même univers, mais alors dans un ton bien différent. Ici, il est question de ripailles et de beuverie puisqu’il faut gérer une taverne. Cuisine, brassage, décoration intérieure, gestion de personnel, votre travail ne s’arrête pas là : vous vous servirez également des exploits réussis par les aventuriers que vous aurez envoyé à travers le monde afin d’alimenter votre affaire.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Pourra-t-on dire que Warhammer aura accompli le gaming une fois toutes les déclinaisons vidéoludiques réalisées ? La licence fait en tout cas tout pour et nous rappelle l’existence de son jeu d’action-infiltration en 2D Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster. Un nouveau trailer de gameplay nous montre l’assassin Skaven en action, entre discrétion, diversion et éliminations. Le tout avec une sournoiserie des plus assumées.

Ritual Tides

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC (Steam)

Le rond de serviette du Future Games Show est toujours en possession de Ritual Tides. Le jeu réalisé par d’anciens de Rockstar Games se montre bien plus que la dernière fois, et le moins que l’on puisse dire c’est que la dimension horrifique s’exprime pleinement ici. Des créatures dégoûtantes et des individus inquiétants veulent notre peau, et même l’escalade risque de nous donner du fil à retordre. Pour le reste, on devrait enfin voir le titre débarquer puisqu’il est prévu pour cette année.

Escape from Playtime

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam)

Poppy Playtime fait partie de ces innombrables productions horrifiques trouvables sur Steam. Il a cependant réussi à sortir du lot, notamment en maintenant en haleine son public via une sortie sous format épisodique. Visiblement, l’usine de jouets désaffectée n’a pas fini de nous donner des sueurs froides avec l’annonce d’Escape from Playtime. On change légèrement de style car on incarne ici jusqu’à quatre peluches devant coopérer pour échapper aux créatures et quitter l’usine.

Comme d’habitude, on finit sonné par un lineup qui n’évite pas les redondances. Gardons en tête quelques annonces sympathiques, et particulièrement les World Premiere, comme le très joli Bye Bye Bonnie, le sombre et horrifique Alkimya: House of Wisdom ou encore le très intrigant Last Ditch Effort.