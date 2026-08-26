Discrètement annoncé dès 2022, Last Ditch Effort étalera son magnifique pixel art sur PC en 2027

Action, pixel-art et guerre éternelle : Last Ditch Effort n’est pas un jeu dédié à la bonne humeur

« Au milieu d’une hécatombe sans fin, l’humanité lutte sous l’ombre d’une guerre éternelle, le regard plongé dans l’abîme de la fin des temps. Dans ce monde grimdark, survivre exige de la rapidité, du talent et la volonté de continuer à se battre pour ce qui est déjà perdu » : voici les mots choisis par Moonwell Games pour présenter Last Ditch Effort, un jeu d’action narratif placé dans un monde de style grimdark (pensez aux sombres recoins de Warhammer 40K). Autrement dit, Last Ditch Effort place son univers dans un monde ultra-violent où la moralité n’est plus dans le dictionnaire et où l’espoir semble mort. Beau programme n’est-ce pas ?

Last Ditch Effort est donc un jeu d’action axé sur la narration et le pixel art intégrant un système de combat rapide qui n’est pas sans rappeler Katana Zero et dans le lequel on sera en principe maître de chaque mouvement. On y incarnera Igor Emmerich, qui a pour but de se frayez un chemin à travers la fange. On nous promet des animations réalisées à la main et si c’est effectivement le cas, c’est visuellement séduisant.

Pour aller un peu plus loin, Moonwell Games nous explique qu’Igor Emmerich est le dernier des Einherjar, un ordre déchu. Il traque son propre maître, lequel veut s’accaparer un portail capable d’exaucer un vœu. Malheureusement, le prix à payer et dramatique et il va falloir l’arrêter. L’histoire se dévoilera à travers des planches de BD dessinées à la main et des cinématiques animées. Les ambitions artistiques sont là, ça ne fait aucun doute.

Reste évidemment à voir si la proposition ludique est à la hauteur. Pour cela, rendez-vous l’année prochaine sur PC. Aucun autre support n’est annoncé pour le moment, ce qu’on comprend au regard de la taille du studio, mais on ne s’étonnera pas de le voir débarquer ailleurs et notamment sur Nintendo Switch 2 si le succès est à la hauteur des attentes.