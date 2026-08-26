The Wolf Among Us Remastered : Le remaster du jeu d’aventure narratif de Telltale Games sortira le 29 octobre sur PC et consoles

De quoi patienter jusqu’à la sortie de The Wolf Among Us 2

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de ce titre, celui-ci nous proposera de découvrir, ou redécouvrir, la première saison des aventures de Bigby Wolf au sein d’un univers sombre inspiré de la série de comics Fables de DC. Tout au long de ses cinq épisodes, nous devrons enquêter sur des meurtres brutaux qui secouent Fableville, en nous rendant sur des scènes de crime et interrogeant différents suspects afin d’obtenir diverses informations. Pour parvenir à nos fins, nous serons aussi confrontés à plusieurs décisions à prendre en cours de partie. Sans surprise, elles auront des conséquences sur le déroulement du récit et la manière dont la population verra notre Grand Méchant Loup. Ainsi, certains personnages pourront être amenés à lui faire confiance, tandis que d’autres n’hésiterons pas à s’en méfier, voire le rejeter.

Outre les fonctionnalités liées à l’expérience d’origine, ce remaster intègrera de nombreux ajouts. Graphismes, son et animations amélioré(e)s, présentation et interface modernisées, coulisses de développement… cette version promet d’être la plus complète et aboutie du jeu d’aventure narratif. Et à l’occasion de la Gamescom, Telltale Games a également saisit l’opportunité pour nous donner un bref aperçu d’une autre nouveauté qui sera accessible au lancement : le mode Noir qui, concrètement, nous permettra de profiter d’une mise en scène entièrement en noir et blanc in-game.

Pour rappel, The Wolf Among Us Remastered sortira le 29 octobre 2026 sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.