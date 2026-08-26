Dioxide : le shooter tactique post-industriel en cel-shading repointe le bout de ses guns dans une nouvelle bande-annonce

Du shoot et du cel-shading anticapitaliste

Des jeux de tir en vue à la première personne, il y en a plein. Des shooter en cel-shading, moins, même si évoquer le sujet fait nécessairement penser à XIII et Borderlands. On vous envoie cette fois-ci du côté de chez Byte Barrel et de Dioxide, annoncé pour la première fois juste avant l’été. Dans ce FPS, on nous propose de tirer sur tout ce qui bouge avec des mécaniques tactiques et issues des inévitables Souls-like.

Avec Dioxide, Byte Barrel annonce vouloir faire faire évoluer son style visuel inspiré des comics vers une 3D intégrale au sein d’un univers plus sombre. Le jeu nous plongera dans un monde post-apocalyptique ravagé par un libéralisme industriel dans lequel chaque individu n’est plus qu’une élément jetable au sein d’une méga-corporation qui a pour seule principe le travail, les gains et le contrôle. Au point d’avoir fait de son pouvoir une sorte de religion, ce qu’on voit bien dans la bande-annonce de ce titre qui mérite son qualificatif de dystopie

Au début de son aventure, le protagoniste mettra la main sur un module administrateur lui permettant de revenir à la vie. Pratique, mais dangereux car ce pouvoir fait de lui la cible à abattre. Il faudra donc survivre et, pourquoi pas, mettre fin à la tyrannie capitaliste cyberpunk et bâtir un refuge pour ce qu’il restera de l’humanité. La direction artistique en cel-shading de Dioxyde n’est pas une façon d’adoucir l’expérience, bien au contraire. Tout semble brute, poisseux, sanglant et froid. En tout cas, pas de date de sortie pour ce Dioxyde, qui n’affiche qu’un « prochainement » sur Steam.