Xbox annonce officiellement sa fonctionnalité Disc-to-Digital pour Xbox One et Xbox Series X

Une licence numérique à partir d’un disque

Si PlayStation a planté un clou dans le cercueil du marché physique, l’ironie veut que les grands espoirs de rétrocompatibilité et de considération vis-à-vis des disques reposent sur Xbox. Et même si la démarche est surtout pro-numérique, vos disques prennent une autre dimension avec un Disc-to-Digital qui sera bientôt une réalité.

On rappelle le principe : on glisse un disque Xbox One ou Xbox Series X compatible dans une console ou l’autre et, en lançant le jeu, on en obtient une licence numérique afin de pouvoir profiter des avantages d’un jeu numérique classique, comme le Xbox Play Anywhere ou le Xbox Cloud Gaming.

Attention, le déploiement s’effectue d’abord pour les membres du programmes Xbox Insider, à partir du 31 août. Xbox déclare lancer cette fonctionnalité avec des milliers de titres, avec l’assurance que d’autres seront rajoutés progressivement.