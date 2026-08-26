Xbox annonce officiellement sa fonctionnalité Disc-to-Digital pour Xbox One et Xbox Series X
Plutôt que l’intégration de l’IA générative, le profit à tout prix ou un focus sur la course à la puissance qui, tout ça l’un dans l’autre, va certainement donner lieu à des tarifs assommants, les prochaines générations de console feraient mieux de se pencher sur la préservation ou la rétrocompatibilité. Ce n’est plus vraiment un secret, Xbox travaillait en coulisses sur une fonctionnalité Disc-to-Digital, permettant de récupérer une version numérique depuis un disque. Ce processus a été annoncé officiellement aujourd’hui.
Une licence numérique à partir d’un disque
Si PlayStation a planté un clou dans le cercueil du marché physique, l’ironie veut que les grands espoirs de rétrocompatibilité et de considération vis-à-vis des disques reposent sur Xbox. Et même si la démarche est surtout pro-numérique, vos disques prennent une autre dimension avec un Disc-to-Digital qui sera bientôt une réalité.
On rappelle le principe : on glisse un disque Xbox One ou Xbox Series X compatible dans une console ou l’autre et, en lançant le jeu, on en obtient une licence numérique afin de pouvoir profiter des avantages d’un jeu numérique classique, comme le Xbox Play Anywhere ou le Xbox Cloud Gaming.
Attention, le déploiement s’effectue d’abord pour les membres du programmes Xbox Insider, à partir du 31 août. Xbox déclare lancer cette fonctionnalité avec des milliers de titres, avec l’assurance que d’autres seront rajoutés progressivement.