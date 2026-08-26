PlayStation Plus : Voici les 4 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en septembre

Quels jeux PS Plus Essential en septembre 2026 ?

Peut-être avez-vous notre article publié la veille, relayant en avance trois des jeux à retrouver en septembre sur le PlayStation Plus, mais nous voilà devant la liste complète. Ce sera donc MLB The Show 26 qui vient se rajouter sur le fil. Pas le plus excitant de la sélection, mais les fans de baseball apprécieront.

Voici les jeux offerts à partir du palier Essential du PlayStation Plus pour septembre 2026 :

Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4

MLB The Show 26 | PS5

Chained Echoes | PS4

Wobbly Life | PS5, PS4

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PlayStation Plus Essential ?

Les quatre jeux seront disponibles le mardi 1er septembre à partir de 10h. Comme d’habitude, il faudra se rendre sur l’onglet PlayStation Plus de la console pour aller récupérer les jeux avant le 6 octobre. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.