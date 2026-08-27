Dotemu régale les rôlistes avec Long Rest Tavern, un jeu de gestion de taverne Donjons & Dragons

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Quiconque a déjà joué à Donjons & Dragons ou à n’importe quel jeu de rôles médiéval-fantastique a passé un certain temps dans les tavernes à se battre, à jouer, à boire, à prendre des quêtes ou à planifier la prochaine action du groupe. Wizards of the Coast le sait et a donc confié la création d’un jeu de gestion de taverne à Homo Ludens, sous la houlette de Dotemu. Avis aux amateurs de Baldur’s Gate : Minsc apparaît sur l’artwork principal de Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern.

Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern // Source : Dotemu

Long Rest Tavern : le coeur de l’aventure bat dans ici

Quand on pense aux jeux de rôles, qu’il s’agisse de la version sur table entouré d’amis ou en jeu vidéo, il est impossible de ne pas avoir en tête l’image d’une taverne. Lieu de regroupement, de manigances, de repos et de préparations, la taverne est absolument centrale dans l’expérience d’un rôliste quel qu’il soit. Pour autant, la franchise Donjons & Dragons, gérée d’une main de fer dans un gant de fer par Wizards of the Coast, ne s’est que très rarement concentrée sur la taverne.

Ce sera bientôt de l’histoire ancienne, car Homo Ludens, petit studio parisien connu pour des jeux de gestion de casinos, est en train de développer Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern pour le compte de Dotemu. Pas de surprise ici, il s’agit bel et bien d’un jeu de gestion de taverne. Présenté lors du Future Games Show, le titre nous permettra de bâtir, organiser et développer notre propre taverne et d’accueillir les aventuriers arrivant des quatre coins du monde. L’intérêt de la proposition aurait pu être limité au-delà du concept en lui-même, mais Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern va aller plus loin que ça.

Des quêtes par procuration

Il s’agira en effet, tout en restant derrière le bar ou près de la cheminée, d’envoyer des aventuriers quérir des richesses, combattre des monstres ou rassembler des ingrédients. Comme toute aventure Donjons & Dragons qui se respecte, il faudra régulièrement lancer les dés afin de savoir si les aventures sont couronnées de succès ou si votre taverne risque de perdre des clients.

Au-delà de l’aménagement et de la gestion des finances et du personnel, Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern invitera le public à créer des recettes et des boissons à partir des richesses ramenées par les différents groupes. Certains des aventuriers seront de parfaits inconnus, mais quelques têtes connues pourraient bien passer le seuil et commander une bière généreuse en mousse. Comme toujours, reste à voir si la proposition est suffisamment riche et si les différentes mécaniques fonctionnent bien. Pour cela, rendez-vous en 2027 sur PC.

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