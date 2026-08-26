The Expanse: Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans un nouveau trailer de gameplay

La mission tourne au vinaigre

Dans un jeu comme The Expanse: Osiris Reborn, on se demande souvent si l’équilibre entre la recherche d’une dimension narrative poussée et la mise en place d’un gameplay combat réussi parviendra à être trouvé. Il est encore trop tôt pour le dire, mais pour le trailer diffusé durant le dernier Find Your Next Game, l’accent est mis sur la partie action.

Tout partait pourtant d’une mission d’infiltration sur le satellite Ganymède, censée se dérouler sans accroc, afin d’enquêter sur la menace ennemie. Hélas, notre personnage et son jumeau/sa jumelle J se retrouvent embarqués dans une situation bien plus délicate.

Un monstre finit par s’échapper et un groupe de soldats ennemis débarque pour vous faire la peau. Il faut donc s’échapper des lieux tout en luttant contre ces forces hostiles. Pour cela, outre le fait de bien viser avec ses armes, on peut compter sur des compétences dépendant notre build mais aussi sur des éléments de l’environnement, tels que des bonbonnes de gaz à faire sauter ou des dispositifs électriques à exploser pour paralyser les assaillants.

Pour rappel, The Expanse: Osiris Reborn sera disponible au printemps 2027 sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5 et Xbox Series. Nous avons réalisé un premier aperçu sur le jeu, que vous pouvez aller consulter pour plus d’informations.