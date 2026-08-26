Breakaway Hockey League : le studio de Revenge of the Savage Planet s’attaque au hockey sur glace

Raccoon Logic ne déroge pas à sa propre règle avec Breakaway Hockey League

Raccoon Logic est un studio de développement qui aime bien proposer des titres totalement déjantés et cette tradition n’est pas prête de se terminer puisqu’ils nous proposent un nouveau titre de sport totalement à côté de la plaque : Breakaway Hockey League.

Dans un esprit très arcade, le jeu ne propose pas seulement une simulation classique de ce sport sur glace : il mise avant tout sur la physique des sportifs et sur le côté très décalé du ton employé.

Les parties ne suivront pas les règles classiques du hockey sur glace : Raccoon Logic vient complètement les briser et propose même une structure de ligue avec des règles plus absurdes les unes que les autres. Bien évidemment, il sera possible de jouer en multijoueur, aussi bien en local qu’en ligne.

Néanmoins, il y a quand même un peu de sérieux dans ce titre cocasse : vous pourrez créer votre équipe et la personnaliser à votre souhait pour utiliser les compétences souhaitées tout en ayant une allure dingue sur la glace.

Breakaway Hockey League, c’est pour quand ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune date de sortie n’a été pour le moment mentionnée. Elle reste à déterminer, donc il faudra attendre les prochaines conférences pour en savoir un peu plus. À tout le moins, on sait déjà que le jeu sera disponible uniquement sur PC.