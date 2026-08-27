Nodusfall, le gros projet annoncé par HoYoverse, sera un free-to-play, mais pas un gacha

Free-to-play, oui ! Gacha, non !

Même si nous ne disposons pour le moment que d’une bande-annonce de présentation de Nodusfall, force est de constater que le titre affiche une direction artistique radicalement différente des autres productions du studio auxquelles HoYoverse nous a habitués, à l’image de Genshin Impact par exemple ou encore de Zenless Zone Zero plus récemment. Et pour cause, HoYoverse troque cette fois le style anime pour une esthétique bien plus sombre, qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle d’un certain Elden Ring. Mais malgré les apparences, Nodusfall ne sera pas un Souls-like et son gameplay se rapprochera plutôt d’un Monster Hunter-like. Puis surtout, il sera jouable en free-to-play sans pour autant basculer vers le gacha. C’est en tout cas ce que les développeurs viennent de préciser dans les colonnes du site PC Gamer :

« Nodusfall sera un jeu free-to-play à long terme. Pour l’instant, nous pouvons simplement vous dire que les personnages ne sont pas obtenus aléatoirement. Nous souhaitons permettre aux joueurs de débloquer l’expérience de jeu principale en jouant régulièrement. La monétisation des éléments cosmétiques est une piste importante que nous envisageons. »

Sinon, rappelons que Nodusfall se présente comme un jeu d’action coopératif, jouable jusqu’à 3 joueurs. En revanche, aucune date ni même fenêtre de sortie n’a été annoncée pour le moment. Quant aux plateformes sur lesquelles il sera disponible, là aussi, il faudra patienter avant d’en savoir davantage. Affaire à suivre, donc…