Reliques du présent Resonance: A Plague Tale Legacy : où toutes les trouver ?

Dans ce guide dédié à Resonance: A Plague Tale Legacy, nous vous révélons l’emplacement de chaque relique du présent indispensable pour compléter la collection d’Artefacts. Il vous suffit de suivre les chapitres indiqués pour repérer le bon moment où les ramasser.

Croix ansée

Trouvé dans le Chapitre I – Lien de sang (sous-chapitre 3)

Une fois que vous incarnerez Sophia adulte, vous allez devoir fouiller des ruines désertiques. Sur l’un des corps qui se trouve sous un arbre asséché blanc, vous trouverez votre tout premier artefact de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Bannière de la Sérénissime

Trouvé dans le Chapitre II – Félons (sous-chapitre 2)

Une fois que vous aurez passé le contrôle de sécurité, vous allez tomber sur une scène dansante. En poursuivant votre chemin, vous allez vous faire arrêter par un feu d’artifice. À droite, juste après le drapeau qui balise votre chemin vers l’église, vous trouverez sur le bord de l’eau la bannière de la Sérénissime.

Masque de Bombasin

Trouver dans le Chapitre II – Félons (sous-chapitre 2)

Une fois arrivé à la place de l’église, avec un grand marché et beaucoup de foule, allez vers la droite, tout de suite après le stand de masques. Vous trouverez derrière les étals un masque de tête de taureau.

Attention, lorsque nous avons testé Resonance: A Plague Tale Legacy, cette relique était corrompue. En effet, elle pouvait totalement supprimer votre sauvegarde. Bien que le patch day one doit corriger ce souci majeur, nous préférons vous avertir au cas où. Ce bug ne nous a pas touchés, mais il a touché d’autres joueurs. Ainsi, prenez garde.

Beau coquillage

Trouvé dans le Chapitre IV – De l’enfer il s’éleva (sous chapitre 1)

Une fois arrivé sur la plage de l’Île du Minotaure, allez vers la fissure qui se trouve sur la falaise, à gauche de la grande porte. Sur le chemin, vous allez tomber sur le coquillage qui fait office de relique du présent.

Cornicello Poli

Trouvée dans le Chapitre IV – De l’enfer il s’éleva (sous-chapitre 2)

Lorsque vous aurez résolu la petite énigme des symboles lumineux, vous allez tomber nez-à-nez avec une gigantesque statue de soldat grec. En poursuivant votre chemin sur les palissades de fortune construire par Faro et son équipe de pillard à l’époque, tournez le dos à la plateforme sur laquelle vous devez sauter pour emprunter l’échelle. En bas de cette dernière se trouve une relique du présent.

Enfer de Dante – Chant XII

Trouvée dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 2)

Au début du chapitre, vous allez devoir réussir une nouvelle énigme avec des lumières. Une fois cette dernière terminée, vous allez tomber sur une zone de combat. En passant par la droite, vous allez tomber sur des adversaires cachés un peu partout parmi des pièges à piques. En continuant à progresser vers la gauche, vous allez tomber sur une petite crique gardée par des adversaires. Au pied de l’une des tentes, vous tomberez sur cette relique du présent.

Tampon de condottiere

Trouvée dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 3)

Une fois que vous aurez terminé l’épreuve des lumières colorées, vous allez prendre une tyrolienne pour rejoindre la salle principale des symboles. Avant de rejoindre cette salle, tournez les talons, puis sautez par-dessus la falaise pour trouver un objet laissé par les soldats venus vous attaquer.

Carte de tarot

Trouvée dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 2)

Une fois arrivé sur la plage, n’allez pas directement vers les voix que vous entendez, mais allez plutôt sur le bord de mer. À droite, adossé à un rocher, vous trouverez cette relique de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Enfer de Dante – Chant V

Trouvé dans le Chapitre IX – Quand vient la nuit (sous-chapitre 3)

Une fois que vous aurez réussi à fuir la Bête en vous rendant dans une grotte, passez le groupe de soldat prétrifié, puis prenez le couloir à droite : vous trouverez cette relique sur un cadavre.

Terra incognita

Trouvée dans le chapitre X – Chemins parallèles (sous-chapitre 1)

Une fois la séquence de combat terminée, et la révélation sur l’identité du traître de Resonance: A Plague Tale Legacy passée, gardez le cap sur le côté droit de la rivière pour naturellement tomber sur cette relique située au pied de deux jarres en terre cuite brisées.

Patte de belette

Trouvée dans le Chapitre XI – Patera (sous-chapitre 6)

Une fois que vous aurez rejoint l’ancien camp des pillards, donc dans les mines, vous trouverez sur le chemin cet artefact. Il est difficile de le louper.

Souvenir chaleureux

Trouvée dans le Chapitre XII – L’ultime lueur (sous-chapitre 1)

Une fois que vous aurez terminé avec la séquence avec les soldats, vous allez continuer votre chemin dans les cavités, puis sortir vers le bord d’une falaise. En allant à droite, vous tomberez naturellement sur cette relique de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Seringue

Trouvée dans le chapitre XIII – À l’unisson (sous-chapitre 4)

Une fois que vous arriverez au bout du labyrinthe, puis ouvert votre troisième porte, vous allez tomber sur un grand couloir avec de la corruption. Sophia s’inquiétera même de l’intensité du rayon en suppliant Faro de tenir bon. À cet endroit précis, allez à gauche pour trouver la dernière relique du jeu.

Et voilà pour les reliques du présent de Resonance: A Plague Tale Legacy, n’hésitez pas à consulter notre page de guides pour découvrir toutes nos astuces sur le jeu. D’ailleurs, vous aurez sans doute besoin de compléter les reliques du passé, alors, n’hésitez pas à suivre le lien ci-avant pour tomber sur notre guide !