KRAFTON dévoile un hack’n’slash à la sauce Dark Fantasy orientale : TARAE The Unbound

TARAE: The Unbound va briser quelques codes du genre

KRAFTON décide de mettre au placard la dark fantasy occidentale pour proposer un titre viscéral dans un univers coréen brutal : TARAE: The Unbound.

La bande-annonce met tout de suite la couleur de l’univers dans lequel nous allons pouvoir nous plonger : une dark fantasy aux fortes influences orientales. Selon les quelques images visionnées, le titre s’ouvre sur une séquence cinématique portée par la voix d’Agasa, qui pose le cadre narratif et le contexte de la grande calamité s’abattant sur le monde. La narration laisse rapidement place au héros, avant d’enchaîner sur des extraits de gameplay exposant la puissance des compétences du personnage et l’intensité des affrontements contre les boss.

TARAE: The Unbound proposera 6 personnages jouables (des combattants de mêlée aux mages, en passant par des classes à distance maniant des armes à feu ou capables d’invoquer des esprits), chacun animé par un système de karma et des mœurs du passé. Bien qu’ils aient tous des traumatismes distincts, ils trouvent néanmoins le même objectif : retrouver les Sources pour restaurer le cycle de réincarnation.

TARAE: The Unbound ne va pas totalement quitter les sentiers battus

TARAE: The Unbound brise indéniablement les codes de l’univers classique des hack’n’slash, mais sait garder un brin de tradition pour proposer un gameplay intense où nous serons comme d’habitude confrontés à des hordes d’ennemis. Notre personnage pourra user de ses compétences pour les éliminer rapidement, bien que les boss seront plus ardus.

En effet, KRAFTON indique que les boss ne seront pas de simples trash : il faudra apprendre les patterns, contres et fenêtres d’esquives à l’image de Path of Exile.

De plus, le système d’amélioration de notre personnage devrait être poussé à son paroxysme. En effet, pour parvenir à rétablir ledit cycle, nous aurons manifestement accès à des traits de classe, à des compétences de soutien, à des équipements uniques, mais aussi à des concepts philosophiques pour améliorer notre personnage. La personnalisation de nos personnages, donc les builds, semblerait être très complète pour permettre aux joueurs d’essayer différents styles de gameplay.

Néanmoins, tous ces systèmes restent encore très flous. TARAE: The Unbound n’a toujours pas de date de sortie, bien qu’il soit prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ainsi, davantage d’informations seront publiées dans les prochains mois pour dévoiler un peu plus ce que proposera ce hack’n’slash.

Si vous souhaitez connaître les autres annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, n’hésitez pas à consulter notre résumé qui vous permettra de connaître tous les jeux qui y ont été présentés.