Kingdom Hearts IV : L’action-RPG de Square Enix proposera des mondes plus détaillés que dans les précédents opus selon Tetsuya Nomura

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Si tous les regards (ou presque !) sont tournés vers la Gamescom qui se déroule jusqu’au 30 août prochain à Cologne, en Allemagne, ça ne signifie pas que la planète jeu vidéo s’est arrêtée de tourner pour autant. Pour preuve, le site japonais Famitsu a publié plus tôt dans la journée une interview de Tetsuya Nomura, réalisée pendant l’événement D23 de Disney qui a eu lieu il y a environ deux semaines aux Etats-Unis. L’occasion de gratter quelques informations supplémentaires sur Kingdom Hearts IV, l’action-RPG de Square Enix qui arrivera en 2027 sur PC et consoles.

Kingdom Hearts IV // Source : Square Enix

Mais ils seront moins nombreux en conséquence

Traduit et relayé partiellement par Genki sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’échange entre Tetsuya Nomura et Famitsu a notamment permis d’apprendre que les mondes qui seront présents en jeu, tels que celui de Coco par exemple, seront plus détaillés et vastes que dans les précédents épisodes de la saga Kingdom Hearts. En revanche, ils seront aussi moins nombreux :

« Dans ce jeu, le niveau de détail de chaque monde est le meilleur que nous ayons jamais atteint. C’est pourquoi, le nombre total de mondes est moins élevé. »

Une autre information intéressante à retenir concerne la taille du script du titre. Toujours selon le développeur de Square Enix, il est presque deux fois plus long que celui de KH3. S’il reste difficile de savoir si ça aura un réel impact sur la durée de vie finale de l’expérience pour le moment, cette situation a rendu le travail d’enregistrement des doublages japonais et anglais plus difficile :

« L’enregistrement des voix japonaises est terminé et celui des voix anglaises l’est à 60-70%. Cependant, le script de ce jeu était presque deux fois plus long que celui de Kingdom Hearts 3, ce qui a rendu le planning d’enregistrement très serré. J’aurais aimé inclure plus de choses mais nous avions dépassé la limite de celles que nous étions en mesure d’intégrer. »

Pour finir, notez également que Tetsuya Nomura a déclaré avoir été ému par les réactions des fans au trailer diffusé pendant le D23 car l’équipe de développement a été obligée de travailler dessus « jusqu’à la dernière minute » afin qu’il soit prêt à temps pour l’événement. De plus, il a confirmé que c’était bien la voix de Kairi que l’on pouvait entendre à la toute fin de cette même bande-annonce.

Rappelons que Kingdom Hearts IV sortira l’an prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Et si l’action-RPG a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours, il faudra attendre un peu avant de le voir redonner de ses nouvelles, Square Enix ayant désormais besoin de se concentrer pleinement sur son développement avant d’en montrer davantage. A suivre !

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Jaquette de Kingdom Hearts IV
Kingdom Hearts IV
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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