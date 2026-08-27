Kingdom Hearts IV : L’action-RPG de Square Enix proposera des mondes plus détaillés que dans les précédents opus selon Tetsuya Nomura

Mais ils seront moins nombreux en conséquence

Traduit et relayé partiellement par Genki sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’échange entre Tetsuya Nomura et Famitsu a notamment permis d’apprendre que les mondes qui seront présents en jeu, tels que celui de Coco par exemple, seront plus détaillés et vastes que dans les précédents épisodes de la saga Kingdom Hearts. En revanche, ils seront aussi moins nombreux :

« Dans ce jeu, le niveau de détail de chaque monde est le meilleur que nous ayons jamais atteint. C’est pourquoi, le nombre total de mondes est moins élevé. »

Une autre information intéressante à retenir concerne la taille du script du titre. Toujours selon le développeur de Square Enix, il est presque deux fois plus long que celui de KH3. S’il reste difficile de savoir si ça aura un réel impact sur la durée de vie finale de l’expérience pour le moment, cette situation a rendu le travail d’enregistrement des doublages japonais et anglais plus difficile :

« L’enregistrement des voix japonaises est terminé et celui des voix anglaises l’est à 60-70%. Cependant, le script de ce jeu était presque deux fois plus long que celui de Kingdom Hearts 3, ce qui a rendu le planning d’enregistrement très serré. J’aurais aimé inclure plus de choses mais nous avions dépassé la limite de celles que nous étions en mesure d’intégrer. »

Pour finir, notez également que Tetsuya Nomura a déclaré avoir été ému par les réactions des fans au trailer diffusé pendant le D23 car l’équipe de développement a été obligée de travailler dessus « jusqu’à la dernière minute » afin qu’il soit prêt à temps pour l’événement. De plus, il a confirmé que c’était bien la voix de Kairi que l’on pouvait entendre à la toute fin de cette même bande-annonce.

Tetsuya Nomura says Kingdom Hearts 4 will have the most detailed worlds they have ever made! "In this game the level of detail in each world is the best that we have done. That is why the total number of worlds isn't that many. Since the Coco world was revealed at the Showcase… pic.twitter.com/2K067Hkl47 — Genki✨ (@Genki_JPN) August 27, 2026

Rappelons que Kingdom Hearts IV sortira l’an prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Et si l’action-RPG a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours, il faudra attendre un peu avant de le voir redonner de ses nouvelles, Square Enix ayant désormais besoin de se concentrer pleinement sur son développement avant d’en montrer davantage. A suivre !