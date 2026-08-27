Reliques du passé Resonance: A Plague Tale Legacy : où toutes les trouver ?

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Resonance: A Plague Tale Legacy offre la possibilité de trouver de nombreuses reliques. Parmi elles, celle du passé, et c’est de ces dernières que nous allons nous occuper dans cet article. À travers ces lignes, nous vous dévoilerons l’emplacement de ces dernières par ordre d’apparition, tout en vous indiquant les chapitres à charger.

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Source : ActuGaming

Où trouver toutes les reliques du passé dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Dans ce guide Resonance: A Plague Tale Legacy, nous vous dévoilons l’emplacement de toutes les reliques du passé pour compléter la collection des artefacts. Il vous suffira de suivre les chapitres et sous-chapitres indiqués pour être en mesure de savoir quand vous pouvez les ramasser. Vous pouvez très bien suivre ce guide lors de votre progression : nous ne parlons pas de l’histoire de Resonance: A Plague Tale Legacy et nous contentons de vous donner uniquement des éléments assez parlants pour que vous puissiez vous retrouver.

À l’inverse des charmes de Sophia comme les perles, les sceaux ou les brassards, les reliques, elles, ne sont pas réellement utiles pour votre progression dans Resonance: A Plague Tale Legacy. Ces dernières servent uniquement à légèrement agrémenter l’histoire du jeu, avec quelques anecdotes ou éléments historiques. Ainsi, si vous n’avez pas pour vocation de platiner Resonance: A Plague Tale Legacy, sachez que la collecte de ces reliques s’avère totalement inutile. À tout le moins, si vous êtes un complétionniste en herbe, soyez la bienvenue, on vous explique tout étape par étape !

Onyx de jeu

  • Trouvé dans le Chapitre III – Ceux avant nous (sous-chapitre 1)

Une fois que vous vous serez frayé un chemin vers l’intérieur de l’île, allez directement à gauche, puis engouffrez vous dans la petite cavité qui se trouve juste en face. En dessous du tas de crabes, vous trouverez votre relique du passé de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Coupe en or

  • Trouvée dans le Chapitre III – Ceux avant nous (sous-chapitre 1)

Après avoir aidé Leni à monter en faisant tomber un tronc d’arbre, continuez jusqu’à l’énigme de la tour de guet. Une fois dans cette zone, placez-vous à l’entrée, donc après le petit exercice de saut sur les rochers, puis prenez le chemin de gauche, pour ensuite aller sur la pente à droite. Au fond, vous trouverez cette relique.

Plaque héroïque

  • Trouvée dans le Chapitre III – Ceux avant nous (sous-chapitre 1)

Une fois que vous aurez trouvé les ruines d’un ancien village, continuez de fouiller la zone jusqu’à tomber sur un point d’observation qui montre une tour de guet. Ensuite, allez directement sur la gauche, au niveau de la rive, pour trouver dans un tas de ruines cette relique du passé.

Jeu de stratégie

  • Trouvée dans le Chapitre III – Ceux avant nous (sous-chapitre 2)

Une fois que vous aurez trouvé la couronne, montez les escaliers à droite. En arrivant à la deuxième hauteur à gauche, vous pourrez interagir avec une plaque blanche au sol pour dévoiler cette relique du passé.

Roi minoen

  • Trouvée dans le Chapitre III – Ceux avant nous (sous-chapitre 2)

Une fois que Leni vous aura aidée en soulevant une poutre, vous allez tomber sur une cour avec une fresque. Derrière cette dernière se trouve cette relique du passé.

Rhyton cornu

  • Trouvée dans le Chapitre IV – De l’enfer il s’éleva (sous-chapitre 3)

Après toute la section avec les pièges à piques, vous allez tomber sur une très grande salle. Tout au bout, à gauche, vous tomberez sur cet artefact.

Tesselle royale

  • Trouvée dans le Chapitre IV – De l’enfer il s’éleva (sous-chapitre 4)

Une fois que vous aurez récupéré votre première épée de l’île, continuez à descendre en profondeur. Une fois que vous aurez utilisé le grappin pour faire une tyrolienne de fortune, allez sur la plateforme qui se trouve directement sur votre gauche pour trouver cette mosaïque.

Figurine de Griffon

  • Trouvée dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 3)

Au début de ce chapitre de Resonance: A Plague Tale Legacy, vous allez devoir réussir une nouvelle énigme avec des lumières. Une fois cette dernière terminée, vous allez tomber sur une zone de combat. En passant par la droite, vous allez tomber sur des adversaires cachés un peu partout parmi des pièges à piques. Dans le renfoncement à gauche du grand trou avec les piques, vous trouverez cette relique du passé en passant par la passerelle qui se trouve au fond à droite.

Amulette en scarabée

  • Trouvée dans le Chapitre V – La désolation il cause (sous-chapitre 3)

 

Une fois à l’énigme des dalles avec des signes, vous allez devoir vous frayer un chemin vers la gauche des dalles de l’épreuve, tout en respectant les signes, pour trouver l’artefact. En suivant le chemin de droite, vous vous dirigez droit vers la résolution de l’énigme. Alors, commencez par la dalle avec le POINT à gauche, puis continuez de progresser à gauche jusqu’à tomber sur une dalle qui permet de grimper à un mur. Au bout du chemin, vous trouverez l’artefact.

Pour rappel, voici le chemin à suivre pour éviter d’ouvrir sans arrêt votre livre : POINT – CALAMAR – POINT – FLEUR – CALAMAR – POINT – CALAMAR

 

Lame de cérémonie

  • Trouvée dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 3)

En prenant la sortie de la porte avec le signe de cercle avec les trois traits, allez vers la droite pour rejoindre un tombeau d’armes. Dépassez le tombeau, puis sautez du bord de la falaise pour rejoindre un chemin annexe. Ne descendez pas vers l’autre porte pour autant : allez à droite, sur le chemin en pente, pour trouver dans les fourrés la lame de cérémonie

Reine minoenne

  • Trouvée dans le Chapitre VI – Ce qui se terre (sous-chapitre 3)

Après la séquence dans laquelle Sophia tombe malheureusement d’un précipice après avoir presque réussi à rejoindre l’extérieur de la zone de la bête, vous allez devoir vous frayer un chemin pour essayer de retrouver Leni, mais surtout survivre. Au lieu d’aller à gauche pour utiliser le grappin, allez à droite pour trouver dans le renfoncement cette statuette.

Tesselle corrompue

  • Trouvée dans le Chapitre VI – Ce qui se terre (sous-chapitre 5)

Dans la salle du labyrinthe miniature de Resonance: A Plague Tale Legacy, tournez le dos à Dédale, puis sur la première à gauche, prenez le couloir improvisé par les résidus de la Bête pour trouver au fond cette relique.

Onyx de mort

  • Trouvée dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 2)

Une fois que vous serez remonté à la surface, après le passage dans les rouages des pièges à piques, allez directement à droite. Traversez le petit chemin qui se trouve au fond à droite, puis dans un petit espace confiné, vous trouverez au sol cette relique.

Tesselle tachée

  • Trouvée dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 3)

Une fois que vous aurez abattu les deux soldats qui tentent de résoudre l’énigme de la porte avec les piliers avec des crânes de Resonance: A Plague Tale Legacy, allez dans le petit renfoncement situé à droite : vous y trouverez la mosaïque.

Poupée de Kouros

  • Trouvée dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 5)

Lorsque vous serez dans l’arène avec Sophia, progressez jusqu’à tomber sur une tyrolienne tout à gauche. Néanmoins, avant de l’emprunter, allez à droite, vers les arches brisées, pour trouver sur une plateforme en bois la poupée.

Bague en phosphate

  • Trouvée dans le Chapitre IX – Quand vient la nuit (sous-chapitre 4)

Une fois que vous aurez atteint la lumière située à l’est du terrain de jeu de la Bête, passez en dessous des planches juste en face de vous, là où il y a un feu : vous y trouverez cette relique du passé.

Miroir en bronze

  • Trouvée dans le Chapitre IX – Quand vient la nuit (sous-chapitre 6)

Après avoir allumé le braséro pour faire fuir les pétrifiés, allez dans l’ouverture qui se trouve juste derrière : en passant l’obstacle, vous trouverez cet artefact.

Cadran solaire

  • Trouvé dans le chapitre X – Chemins parallèles (sous-chapitre 1)

Au tout début de ce chapitre de Resonance: A Plague Tale Legacy, une fois que vous atteindrez l’échafaudage, dont Faro soulignera sa robustesse, allez à droite vers l’ouverture entre les rochers : vous trouverez cette relique du passé.

Mécanisme inconcevable

  • Trouvée dans le Chapitre X – Chemins parallèles (sous-chapitre 3)

Une fois l’énigme de la rivière, de Resonance: A Plague Tale Legacy, terminée, vous allez arriver dans une grande zone d’énigme. En progressant vers la droite, puis en allant vers la zone indépendante, l’atelier donc, vous tomberez sur cet artefact.

Ancien boulier

  • Trouvée dans le Chapitre XI – Patera (sous-chapitre 2)

Une fois que vous aurez éliminé les soldats, vous allez avoir la Bête qui apparaîtra pour éliminer les autres soldats. Sur la plateforme en bois, ne descendez pas tout de suite ; allez droite de l’autre côté de la falaise pour trouver cette relique.

Tesselle calcinée

  • Trouvée dans le Chapitre XI – Patera (sous-chapitre 4)

Il arrivera un moment où vous serez hissé vers les mécanismes de déplacement de la lentille seul. Une fois cette étape terminée, vous allez devoir descendre pour rejoindre votre acolyte. Un combat contre des pétrifiés animés aura lieu, puis vous devrez utiliser votre rayon vers une grille pour créer un passage. Néanmoins, utilisez aussi votre rayon sur la corruption située à côté du four de droite pour libérer un passage vers cette relique.

Tesselle effacée

  • Trouvée dans le Chapitre XII – L’ultime lueur (sous-chapitre 4)

Lorsque vous aurez réussi à échapper à la créature, puis emprunté le monte-charge, vous allez tomber sur une grande salle dans laquelle vous allez devoir utiliser le grappin pour vous déplacer de ruines en ruines. Après le premier grappin, juste à droite, vous tomberez sur cette dernière  tesselle de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Carte du labyrinthe

  • Trouvée dans le chapitre XIII – À l’unisson (sous-chapitre 1)

À mesure que vous allez progresser dans le labyrinthe, vous allez à un moment utiliser votre grappin pour rejoindre une grande lumière. Autour de cette dernière, il y aura un pic de corruption : désintégrez-le avec l’aide du rayon de lumière de votre sphère et vous obtiendrez la toute dernière relique du passé de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Et voilà pour les reliques du passé de Resonance: A Plague Tale Legacy, n’hésitez pas à consulter notre page de guides pour découvrir toutes nos astuces sur le jeu. D’ailleurs, vous aurez sans doute besoin de compléter les reliques du présent, alors, n’hésitez pas à suivre le lien ci-avant pour tomber sur notre guide !

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Resonance: A Plague Tale Legacy
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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