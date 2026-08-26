La plateforme atmosphérique a encore de l’avenir avec The Journey Home

Féérie et poésie au programme pour The Journey Home

Visiblement, Sophie Leigh-Robbins avait envie de raconter ses histoires à travers un autre média, et c’est le jeu vidéo qui a eu ses faveurs. Pour l’épauler, elle n’a fait à personne d’autre que son époux et c’est visiblement un élément assez important pour que ce soit mentionné à la fin de la bande-annonce dévoilée lors du Future Games Show. Très coloré, très doux et entièrement réalisé avec des images tiré du jeu, The Journey Home nous est ainsi présenté par l’intermédiaire de sa page Steam :

Certaines réponses ne peuvent être trouvées qu’en regardant au plus profond de soi. Dans un monde au-delà des frontières du temps et de l’espace, votre voyage vous attend. Une aventure à défilement horizontal, immersive et sans stress.

Un voyage vers la maison

The Journey Home est donc un jeu de plateforme tranquille créé par le tout petit studio Joey’s Entertainment et pensé sur un plan horizontal qui se veut « profondément émouvant et immersif ». Il sera question de trouver des réponses aux interrogations du personnage en traversant des environnement oniriques qui disparaissent aussi vite qu’ils sont apparus.

Notre personnage ne sera toutefois pas tout seul car il pourra tantôt suivre des lucioles, tantôt s’aider de méduses aux couleurs vibrantes ou encore se mettre aux commandes d’une voiture volante. Visiblement, tout ce parcours sera une matérialisation de la vie puisqu’on passera de la jeunesse à la vieillesse et inversement. L’objectif ? Aller au fond des pensées du personnage pour retrouver le chemin de la maison. En somme : un joli et tranquille voyage introspectif.

Quelques pouvoirs de type télékinétiques seront de la partie pour progresser, de même que des interaction classiques du type : pousser, sauter, grimper, nager, etc. En tout ça, c’est déjà très beau et c’est prévu pour le 4e trimestre sur PC via Steam. Si vous avez envie de vous faire une petite idée de la proposition, une démo est d’ores et déjà disponible sur la plateforme de Valve.