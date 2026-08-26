No Law nous montre les talents de Grey Harker dans une petite vidéo de gameplay

Il met les pieds où il veut

Quand on dit que le héros de No Law est un croisement entre Magnum et John Wick, on exagère presque pas. Derrière cette moustache chirurgicale se cache un homme qui a plus d’un tour dans son sac, et il le montre largement dans ce trailer de gameplay dévoilé à la Gamescom.

Par des conversations entre des PNJ, on nous dépeint la réputation de Grey Harker, souvent qualifié de fantôme. Ça, il le doit à ses talents nourris autant dans la discrétion que dans sa manière de régler les situations drastiquement.

Capable de se faufiler dans des conduits, de brouiller des appareils ou encore de dérober des objets discrètement, Harker sait aussi balancer des grands high kicks pour envoyer valser ses ennemis dans le vide, un pied qui lui sert également à défoncer des portes quand il le faut.

Notre ancien soldat manie aussi très bien les armes à feu et différents gadgets destinés à piéger ses ennemis, comme une sorte de grenade assourdissante ou un dispositif faisant sauter la cervelle de plusieurs adversaires à la suite.

Une palette plutôt séduisante, hélas pas encore mise à notre disposition puisque No Law ne débarquera qu’en 2027 sur PC (Steam, Epic et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series.