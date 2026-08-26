GTA 6 : Rockstar prend enfin la parole concernant les nouvelles fuites de plusieurs vidéos de gameplay du jeu

Des excuses et l’énième promesse d’un rendez-vous à ne pas manquer

Dans sa prise de parole, Rockstar fait un bref mea-culpa auprès du public, tout en affirmant que cette fuite semble logiquement avoir été très mal vécue en interne. A part ça, l’entreprise new-yorkaise espère aussi que la diffusion de ces séquences de gameplay et autres contenus potentiellement spoilant ne réfrènera pas les joueurs et joueuses à l’idée de découvrir la grosse présentation prévue demain, ainsi que la version finale du titre d’action-aventure en monde ouvert à la fin de l’année :

« Nous savons que beaucoup d’entre vous attendaient de nos nouvelles concernant les événements de la semaine dernière. Ce serait un euphémisme de dire que voir le gameplay de Grand Theft Auto VI fuiter a été un crève-cœur pour notre équipe et ce n’est évidemment pas comme ça que nous avions prévu de vous présenter le jeu après tout ce temps. Nous sommes vraiment désolé que tout ait pris autant de temps, de la finalisation du jeu (qui approche !) au partage de davantage de gameplay, détails et informations officiel(le)s à son sujet. Nous sommes enthousiastes à l’idée de vous dévoiler cet aperçu étendu demain. Ça nous a pris plus de temps que prévu pour nous assurer qu’il était prêt mais, comme toujours, nous savons que nous avons besoin de dépasser vos attentes et sommes déterminés à vous offrir le niveau de qualité que vous méritez. Même s’il est malheureux que l’expérience de jeu puisse être impactée par des spoilers, nous espérons que vous patienterez encore un peu avant de découvrir le titre par vous-même le 19 novembre. Nous voulons remercier tous et toutes les membres de la communauté qui nous ont témoigné leur soutien cette semaine. Vos messages nous ont touché bien plus que vous ne pouvez l’imaginer. Au bout du compte, nous créons ce jeu pour vous et, sans vous, nous n’aurions pas le privilège de développer des jeux. Nous avons hâte de vous en dire plus très prochainement. »

Pour rappel, GTA 6 sera disponible le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series.