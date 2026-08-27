Bracelets Resonance: A Plague Tale Legacy : où tous les trouver ?

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Parmi la collection de Charmes de Sophia dans Resonance: A Plague Tale Legacy, vous aurez cinq bracelets à dénicher. Vous trouverez l’emplacement exact de chacun d’entre eux dans ce guide dédié.

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Source : ActuGaming

Où trouver tous les bracelets dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Dans ce guide, nous allons vous donner l’emplacement exact de tous les bracelets disponibles dans Resonance: A Plague Tale Legacy. En plus de vous donner le chapitre dans lequel vous allez pouvoir trouver chaque bracelet, nous vous mettons aussi le sous-chapitre pour que vous puissiez retourner dans la bonne section, sans avoir à refaire l’intégralité des chapitres. Alors, sans plus attendre : suivez le guide, on vous déroule tout par ordre d’apparition !

Bracelet n°1

  • Trouvé dans le Chapitre II – Félons (sous-chapitre 3)

Après avoir appris qu’il y avait une taupe au sein du groupe, Sophia partira à la rescousse de ses alliés. Néanmoins, un archer va se mettre en travers de son chemin. Après un rapide tutoriel offensif avec le grappin, traversez le chemin contre le mur, puis directement sur votre gauche, vous trouverez un coffret qui contient votre premier bracelet de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Bracelet n°2

  • Trouvé dans le Chapitre III – Ceux avant nous (sous-chapitre 2)

Une fois la couronne trouvée, vous allez devoir vous frayer un chemin pour prendre de l’avance contre l’armée. En montant les ruines situées à gauche de la couronne, Leni vous interpellera en vous disant qu’elle peut vous frayer un chemin si vous l’aidez. Avant de l’aider, allez dans la pièce à gauche pour tomber sur le coffre qui détient le deuxième bracelet.

Bracelet n°3

  • Trouvé dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 3)

Lors de l’épreuve où vous allez être séparé de Leni, vous allez devoir progresser sur des plateformes parfois piégées pour la retrouver. Avant de la rejoindre, frayez-vous un chemin vers les plateformes à gauche pour trouver au bout un coffret. Il vous suffira d’aller tout droit, de descendre sur la terre ferme, puis de grimper sur les plateformes à gauche pour rejoindre celle sur laquelle est le coffret.

Bracelet n°4

  • Trouvée dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 3)

Après l’énigme des flux lumineux, dans la salle gardée par des soldats, vous allez descendre vers un petit jeu de plateforme. Au lieu de continuer votre chemin, faites quelques détours, notamment vers la plateforme avec un arbre, car il cache derrière son tronc un coffret qui détient ce bracelet.

Bracelet n°5

  • Trouvée dans le Chapitre XI – Patera (sous-chapitre 4)

Après divers combats avec les soldats et débuté la traque de la Vipère (tout en cherchant à aligner les lentilles). Il arrivera un moment où vous allez devoir bouger une lentille dans les profondeurs. Juste avant de déplacer la plateforme, rendez-vous vers la grille où il y a énormément de corruption, vous serez en mesure de trouver un coffret qui cache le dernier bracelet du jeu.

À quoi servent les bracelets dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Dans Resonance: A Plague Tale Legacy, les bracelets font office d’armure pour Sophia. Concrètement, chaque bracelet déniché augmente d’infliger plus de dégâts avec un coup critique. Gardez toutefois en tête qu’il ne s’agit que d’un bonus statistique : les dégâts peuvent rester inchangés, donc ne vous fiez pas trop non plus à ces accessoires.

En parallèle, ces bracelets viennent garnir la collection de Charmes de Sophia, indispensable si vous visez le trophée dédié.

C’est tout pour ce guide consacré aux bracelets ! Pour consulter le reste des astuces sur le jeu, n’hésitez pas à jeter un œil à notre index de guides sur Resonance: A Plague Tale Legacy. L’intégralité des Charmes y est répertoriée, qu’il s’agisse des bracelets, des brassards, des petits bijoux, des sceaux ou des pièces percées.

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Resonance: A Plague Tale Legacy
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
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