Petits bijoux Resonance: A Plague Tale Legacy: où tous les trouver ?

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Parmi les charmes à trouver de Sophia dans Resonance: A Plague Tale Legacy, vous aurez les petits bijoux. Ces derniers sont au nombre de cinq et nous vous dévoilons leurs positions dans cet article dédié.

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Source : ActuGaming

Où trouver les 5 petits bijoux dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

À travers les lignes de ce guide des petits bijoux de Resonance: A Plague Tale Legacy, nous allons vous indiquer où trouver tous les petits bijoux pour que vous puissiez compléter la collection des charmes de Sophia. Ces derniers sont surtout utiles pour améliorer les chances de survivre à un coup fatal lors des combats. Plus vous allez collecter de petits bijoux, plus vos chances seront décuplées.

Petit bijou n°1

  • Trouvé dans le chapitre IV – De l’enfer il s’éleva (sous-chapitre 4)

Lorsque vous aurez éliminé les soldats qui sont venus dans la salle avec le piège aux piques, vous continuerez vers une salle avec une énigme. Au pied de l’une des statues, vous tomberez sur un petit coffret qui détient ce petit bijou.

Petit bijou n°2

  • Trouvé dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 2)

Au début du chapitre, vous allez devoir réussir une nouvelle énigme avec des lumières. Une fois cette dernière terminée, vous allez tomber sur une zone de combat. Après le premier combat, allez à gauche en détruisant la barrière de fortune avec l’aide de votre grappin, puis continuez à gauche jusqu’à tomber sur un ancien camp des pillards. Dans la deuxième partie du camp, en hauteur, vous tomberez sur un coffre qui détient ce petit bijou.

Petit bijou n°3

  • Trouvé dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 5)

Une fois que vous aurez passé la tyrolienne, puis les deux actions au grapin, grimpez aux rochers, puis lorsque vous tomberez sur un renfoncement à gauche, en dessous d’une plateforme métallique, enfoncez-vous y dedans pour tomber sur un coffret qui cache ce petit bijou.

Petit bijou n°4

  • Trouvé dans le Chapitre X – Chemins parallèles (sous-chapitre 1)

Une fois que vous arriverez dans l’ancien camp des pillards, juste après la séquence de combat, regardez dans l’une des couchettes à droite pour tomber sur le coffre qui contient ce petit bijou.

Petit bijou n°5

  • Trouvé dans le Chapitre XIII – À l’unisson (sous-chapitre 5)

Lorsque vous arriverez au bout du labyrinthe, après une énième traque de la créature, vous allez monter vers une grande lentille. À son pied, vous trouverez le coffret qui contient le dernier petit bijou du jeu.

À quoi servent les petits bijoux dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Les petits bijoux ressemblent à pièces d’armure pour Sophia : ils permettent de gagner en survivabilité pour les combats. Ici, pour les petits bijoux, plus vous en possédez, plus vos chances de survivre à un coup fatal s’améliorent. Néanmoins, cela ne permet pas de survivre : il ne s’agit que d’une chance. Enfin, les petits bijoux font partie des Charmes de Sophia. Ainsi, vous avez besoin de tous les récupérer pour être en mesure de débloquer le trophée lié aux charmes.

Et voilà, vous savez maintenant tout sur les petits bijoux de la collection de Charmes de Sophia. Si vous avez besoin de connaitre l’emplacement des sceaux, des bracelets, des perles ou encore des pièces percées, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur Resonance: A Plague Tale Legacy qui sauront vous guider jusqu’à eux.

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Resonance: A Plague Tale Legacy
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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