Petits bijoux Resonance: A Plague Tale Legacy: où tous les trouver ?

Où trouver les 5 petits bijoux dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

À travers les lignes de ce guide des petits bijoux de Resonance: A Plague Tale Legacy, nous allons vous indiquer où trouver tous les petits bijoux pour que vous puissiez compléter la collection des charmes de Sophia. Ces derniers sont surtout utiles pour améliorer les chances de survivre à un coup fatal lors des combats. Plus vous allez collecter de petits bijoux, plus vos chances seront décuplées.

Petit bijou n°1

Trouvé dans le chapitre IV – De l’enfer il s’éleva (sous-chapitre 4)

Lorsque vous aurez éliminé les soldats qui sont venus dans la salle avec le piège aux piques, vous continuerez vers une salle avec une énigme. Au pied de l’une des statues, vous tomberez sur un petit coffret qui détient ce petit bijou.

Petit bijou n°2

Trouvé dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 2)

Au début du chapitre, vous allez devoir réussir une nouvelle énigme avec des lumières. Une fois cette dernière terminée, vous allez tomber sur une zone de combat. Après le premier combat, allez à gauche en détruisant la barrière de fortune avec l’aide de votre grappin, puis continuez à gauche jusqu’à tomber sur un ancien camp des pillards. Dans la deuxième partie du camp, en hauteur, vous tomberez sur un coffre qui détient ce petit bijou.

Petit bijou n°3

Trouvé dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 5)

Une fois que vous aurez passé la tyrolienne, puis les deux actions au grapin, grimpez aux rochers, puis lorsque vous tomberez sur un renfoncement à gauche, en dessous d’une plateforme métallique, enfoncez-vous y dedans pour tomber sur un coffret qui cache ce petit bijou.

Petit bijou n°4

Trouvé dans le Chapitre X – Chemins parallèles (sous-chapitre 1)

Une fois que vous arriverez dans l’ancien camp des pillards, juste après la séquence de combat, regardez dans l’une des couchettes à droite pour tomber sur le coffre qui contient ce petit bijou.

Petit bijou n°5

Trouvé dans le Chapitre XIII – À l’unisson (sous-chapitre 5)

Lorsque vous arriverez au bout du labyrinthe, après une énième traque de la créature, vous allez monter vers une grande lentille. À son pied, vous trouverez le coffret qui contient le dernier petit bijou du jeu.

À quoi servent les petits bijoux dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Les petits bijoux ressemblent à pièces d’armure pour Sophia : ils permettent de gagner en survivabilité pour les combats. Ici, pour les petits bijoux, plus vous en possédez, plus vos chances de survivre à un coup fatal s’améliorent. Néanmoins, cela ne permet pas de survivre : il ne s’agit que d’une chance. Enfin, les petits bijoux font partie des Charmes de Sophia. Ainsi, vous avez besoin de tous les récupérer pour être en mesure de débloquer le trophée lié aux charmes.

Et voilà, vous savez maintenant tout sur les petits bijoux de la collection de Charmes de Sophia. Si vous avez besoin de connaitre l’emplacement des sceaux, des bracelets, des perles ou encore des pièces percées, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur Resonance: A Plague Tale Legacy qui sauront vous guider jusqu’à eux.