L’horreur à la Resident Evil s’invite à la Gamescom avec Alkimya: House of Wisdom

Quand Resident Evil inspire un petit studio

Signé du studio indépendant Ilskyr, Alkimya: House of Wisdom est un survival-horror en vue à la première personne. Il est manifestement le tout premier jeu du studio et il ne semble pas là pour faire dans la dentelle.

Propulsé en 1258, lors du siège de Bagdad, le jeu nous propose une aventure dans un environnement clos et claustrophobique. Selon les éléments piochés sur la page Steam du jeu, on sait qu’il y aura des éléments comparables à Resident Evil 2, notamment une menace sera toujours présente, avec des stalkers qui ne pourront jamais être éliminés de notre main, mais aussi un inventaire limité dans lequel nous pourrons confectionner des ressources pour la survie.

Selon les images visionnées, Alkimya: House of Wisdom promet une aventure jonchée d’énigmes et de combats, avec cette pointe horrifique qui nous fera hérisser le poil. À tout le moins, la bande-annonce est bien trop courte pour se faire une réelle idée de l’expérience que ce jeu pourra nous réserver, alors patientons que le studio nous en dévoile un peu plus pour se faire une idée claire de ce qu’il a à nous proposer.

Quelle est la date de sortie d’Alkimya: House of Wisdom ?

Malheureusement, il faudra se montrer patient, puisqu’Alkimya: House of Wisdom ne dispose pas encore d’une date de sortie, ni d’une période approximative pour sa publication. On sait néanmoins qu’il sera disponible sur PC, via Steam et Epic Games, mais aussi PlayStation 5.

Les joueurs Xbox ne pourront malheureusement pas profiter du jeu, mais rien n’est encore gravé dans le marbre : le jeu semble très loin de sa date de sortie pour qu’il puisse s’agir d’un retour irrévocable.