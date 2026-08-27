Wolcen 2 : Le hack’n’slash français annonce son grand retour pour 2027

0

Voilà maintenant plus de 6 ans que Wolcen : Lords of Mayhem est sorti… En demi-teinte, il faut bien le reconnaître, à commencer par un lancement particulièrement compliqué, notamment en raison de l’état des serveurs en ligne. S’ensuivirent de nombreuses promesses non tenues et un suivi quasi inexistant, précipitant finalement peu à peu le hack’n’slash dans les oubliettes du jeu vidéo. Malgré tout, Wolcen Studio ne compte pas abandonner sa licence pour autant et vient d’annoncer une suite, sobrement intitulée Wolcen 2, à l’occasion de la Gamescom 2026.

Wolcen 2 // Source : Wolcen Studio

Wolcen 2 veut prendre sa revanche

D’ailleurs, c’est sous la houlette d’une toute nouvelle équipe de développement, à la suite du rachat du studio, que Wolcen 2 s’est illustré aujourd’hui à travers une toute première bande-annonce diffusée lors du Future Games Show de la Gamescom 2026.

Plantant son contexte quelques années après les événements du premier opus, cet aperçu montre des environnements relativement sombres et sinistres, propres à son univers dark fantasy. Et pour venir à bout des horreurs surgissant de l’autre côté de la Faille, le jeu ne propose pas de classes prédéfinies au départ, laissant ainsi le libre choix aux joueurs de créer un personnage à leur image et sachant manier les armes en fonction de leur style de jeu. Mage au corps-à-corps, épéiste doué de magie, tank lanceur de sorts ou encore expert en armes en feu, il n’y a pas de limites. Et pour cause, les armes, les compétences, les passifs et même l’équipement sont pensés pour fonctionner en synergie. Sans oublier la possibilité de déchaîner votre Forme d’Ombre afin de botter les fesses des ennemis ou des boss les plus coriaces.

En plus d’une campagne solo, Wolcen 2 propose également un mode Conquête dans lequel « des factions s’affrontent perpétuellement dans des luttes de pouvoirs et de territoires prenant place dans des champs de bataille assemblés dynamiquement« . Tandis que la Tour des Merveilles permet de « partir en chasse pour obtenir des récompenses spécifiques en vous laissant contrôler la difficulté et l’issue de chaque ascension« . Autant d’activités qu’il est possible de découvrir seul, ou en coopération jusqu’à 4 joueurs.

En tout cas, Wolcen Studio semble avoir retenu la leçon, et reste plus que jamais à l’écoute de sa communauté au fil d’un développement centré sur l’équilibrage, les performances et les retours des joueurs. Quant à savoir si le studio français saura redorer le blason de la licence avec Wolcen 2, il faudra attendre sa sortie en accès anticipé sur PC,via Steam, en 2027. Tandis que la version finale se profile également sur consoles, sans plus de précisions pour le moment, si ce n’est la promesse de mises à jour régulières.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

The Expanse: Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans un nouveau trailer de gameplay

pc ps5 xbox series
The Expanse: Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans un nouveau trailer de gameplay

Breakaway Hockey League : le studio de Revenge of the Savage Planet s’attaque au hockey sur glace

pc
Breakaway-hockey-league-vignette

Discrètement annoncé dès 2022, Last Ditch Effort étalera son magnifique pixel art sur PC en 2027

pc
Discrètement annoncé dès 2022, Last Ditch Effort étalera son magnifique pixel art sur PC en 2027

L’horreur à la Resident Evil s’invite à la Gamescom avec Alkimya: House of Wisdom

pc ps5
Alkimya-house-of-wisdom-vignette
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

La plateforme atmosphérique a encore de l’avenir avec The Journey Home
pc
La plateforme atmosphérique a encore de l’avenir avec The Journey Home
Dioxide : le shooter tactique post-industriel en cel-shading repointe le bout de ses guns dans une nouvelle bande-annonce
pc
Dioxide : le shooter tactique post-industriel en cel-shading repointe le bout de ses guns dans une nouvelle bande-annonce
The Wolf Among Us Remastered : Le remaster du jeu d’aventure narratif de Telltale Games sortira le 29 octobre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us Remastered : Le remaster du jeu d’aventure narratif de Telltale Games sortira le 29 octobre sur PC et consoles
No Law nous montre les talents de Grey Harker dans une petite vidéo de gameplay
pc ps5 xbox series
No Law nous montre les talents de Grey Harker dans une petite vidéo de gameplay
On a pu prendre en mains Fable, avec une démo qui nous laisse avec plus de questions que de réponses
pc ps5 xbox series
On a pu prendre en mains Fable, avec une démo qui nous laisse avec plus de questions que de réponses
PlayStation Plus : Voici les 4 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en septembre
ps5 ps4
PlayStation Plus : Voici les 4 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en septembre
KRAFTON dévoile un hack’n’slash à la sauce Dark Fantasy orientale : TARAE The Unbound
pc ps5 xbox series
TARAE-vignette
Xbox annonce officiellement sa fonctionnalité Disc-to-Digital pour Xbox One et Xbox Series X
xbox series xbox one
Xbox annonce officiellement sa fonctionnalité Disc-to-Digital pour Xbox One et Xbox Series X
Nouvelle difficulté, le Joker et Harley jouables, nouvelles tenues : LEGO Batman dévoile son DLC Collection Chaos
pc ps5 xbox series switch 2
Nouvelle difficulté, le Joker et Harley jouables, nouvelles tenues : LEGO Batman dévoile son DLC Collection Chaos
Ubisoft fait un bond de 27 ans dans le passé et annonce Heroes of Might and Magic III Remake
pc ps5 xbox series
Heroes-of-might-and-magic-3-remake-vignette
GTA 6 : Rockstar prend enfin la parole concernant les nouvelles fuites de plusieurs vidéos de gameplay du jeu
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar prend enfin la parole concernant les nouvelles fuites de plusieurs vidéos de gameplay du jeu
AION 2 se dévoile un peu plus en vidéo avant sa sortie mondiale
pc
AION-2-vignette
Stage Tour : Le nouveau jeu de rythme par les anciens de Guitar Hero arrivera en décembre
ps5 xbox series switch 2
Stage Tour : Le nouveau jeu de rythme par les anciens de Guitar Hero arrivera en décembre
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – On a joué à l’extension et à la version Switch 2
dragon-dogma-2-dark-arisen-capcom-2
Path of Exile 2 sortira de son accès anticipé en décembre, et il sera free-to-play
pc ps5 xbox series
Path of Exile 2 sortira de son accès anticipé en décembre, et il sera free-to-play
Metro 2039 – On a joué à ce nouvel épisode qui promet d’être encore plus sombre
pc ps5 xbox series
Metro 2039 – On a joué à ce nouvel épisode qui promet d’être encore plus sombre
Silver Palace dépasse un cap important pour Elementa et dévoile un mode de jeu
pc ios android
House of Greed dévoile un peu plus Silver Palace Si vous ne le savez pas encore, Silver Palace est le prochain jeu mobile de type gacha du studio Elementa. Il vient tout récemment de dépasser les 10 millions de préinscriptions, alors pour célébrer en grande pompe cet événement majeur, un nouveau trailer a été présenté lors de la Gamescom. Cette bande-annonce nommée “House of Greed” met un peu en lumière Firtho, le personnage légiste, qui examine un corps mystérieux enduit de silverium. On comprend ensuite qu'Ashley, Gratia, Red Rose et le personnage de base du jeu seront au cœur de cette intrigue. Or, ce n’est pas tout, car cette bande-annonce a permis de (re)découvrir les finish de certains personnages, ainsi que différentes séquences de gameplay. Attention, de nombreux éléments sont mélangés, notamment certains boss que l’on pouvait voir lors des démos présentes lors de la Japan Expo. Ainsi, tous les éléments vus ne feront pas forcément partie de ce “chapitre” qui devrait se centrer sur l’enquête autour du corps étudié par Firtho. Plus d’infos concernant Silver Palace Comme on a pu vous le dire juste avant, Silver Palace est un jeu mobile de type gacha. Néanmoins, ce dernier sera aussi disponible sur PlayStation et PC. Pour cette dernière plateforme, sachez que Silver Palace tournera sur Unreal Engine 5 et intégrera le DLSS 4.5 de NVIDIA, ainsi que tout le florilège du Ray Tracing. Silver Palace se distingue par sa direction artistique victorienne et steampunk, implantant son monde ouvert au cœur d'une vaste métropole industrielle. À travers une ambiance gaslight fantasy affirmée, les joueurs parcourent divers quartiers urbains pour inspecter des scènes de crime et traduire en justice les criminels qui menacent l'équilibre de la cité. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment, car les développeurs s’occupent de tous retour qu’ils ont pu récolter lors des derniers playtests. Néanmoins, les rumeurs indiquent qu’une sortie pourrait se faire courant 2027. D’ici-là, le palier des 10 millions de préinscriptions sera largement dépassé.
Opening Night Live 2026 : Le résumé complet des annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Opening Night Live 2026 : Le résumé complet des annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom
The Witcher 3: Wild Hunt re-revient avec une version remastered dès le mois prochain
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3: Wild Hunt re-revient avec une version remastered dès le mois prochain
Geralt ressort le lasso dans The Witcher 3: Songs of the Past, l’extension qui sortira en 2027
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Geralt ressort le lasso dans The Witcher 3: Songs of the Past, l’extension qui sortira en 2027
LEGO Skylines : Iceflake Studios et Paradox Interactive (Cities: Skylines II) officialisent leur city-builder dans l’univers LEGO
pc ps5 xbox series switch 2
LEGO Skylines : Iceflake Studios et Paradox Interactive (Cities: Skylines II) officialisent leur city-builder dans l’univers LEGO
Final Fantasy VII Revelation met en avant les Armes dans une bande-annonce bourrée d’action
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation met en avant les Armes dans une bande-annonce bourrée d’action
Cinder City dévoile sa partie narrative lors de la Gamescom
pc
cinder-city-official-developer
Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur
pc xbox series
Gears of War: E-Day – On a joué à la campagne qui s’annonce comme un retour aux sources très prometteur