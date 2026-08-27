Wolcen 2 : Le hack’n’slash français annonce son grand retour pour 2027

Wolcen 2 veut prendre sa revanche

D’ailleurs, c’est sous la houlette d’une toute nouvelle équipe de développement, à la suite du rachat du studio, que Wolcen 2 s’est illustré aujourd’hui à travers une toute première bande-annonce diffusée lors du Future Games Show de la Gamescom 2026.

Plantant son contexte quelques années après les événements du premier opus, cet aperçu montre des environnements relativement sombres et sinistres, propres à son univers dark fantasy. Et pour venir à bout des horreurs surgissant de l’autre côté de la Faille, le jeu ne propose pas de classes prédéfinies au départ, laissant ainsi le libre choix aux joueurs de créer un personnage à leur image et sachant manier les armes en fonction de leur style de jeu. Mage au corps-à-corps, épéiste doué de magie, tank lanceur de sorts ou encore expert en armes en feu, il n’y a pas de limites. Et pour cause, les armes, les compétences, les passifs et même l’équipement sont pensés pour fonctionner en synergie. Sans oublier la possibilité de déchaîner votre Forme d’Ombre afin de botter les fesses des ennemis ou des boss les plus coriaces.

En plus d’une campagne solo, Wolcen 2 propose également un mode Conquête dans lequel « des factions s’affrontent perpétuellement dans des luttes de pouvoirs et de territoires prenant place dans des champs de bataille assemblés dynamiquement« . Tandis que la Tour des Merveilles permet de « partir en chasse pour obtenir des récompenses spécifiques en vous laissant contrôler la difficulté et l’issue de chaque ascension« . Autant d’activités qu’il est possible de découvrir seul, ou en coopération jusqu’à 4 joueurs.

En tout cas, Wolcen Studio semble avoir retenu la leçon, et reste plus que jamais à l’écoute de sa communauté au fil d’un développement centré sur l’équilibrage, les performances et les retours des joueurs. Quant à savoir si le studio français saura redorer le blason de la licence avec Wolcen 2, il faudra attendre sa sortie en accès anticipé sur PC,via Steam, en 2027. Tandis que la version finale se profile également sur consoles, sans plus de précisions pour le moment, si ce n’est la promesse de mises à jour régulières.