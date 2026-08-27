Perles Resonance: A Plague Tale Legacy : où toutes les trouver ?

Où trouver toutes les perles dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

À travers les lignes de ce guide des perles de Resonance: A Plague Tale Legacy, nous allons vous indiquer où trouver toutes les perles pour que vous puissiez compléter la collection des charmes de Sophia. Alors sans plus tarder, voici la liste complète des perles !

Perle n°1

Trouvée dans le chapitre II – Felons (sous-chapitre 1)

Lors de votre pérégrination vers l’église, vous allez être confronté à un souci : les gardes veulent que les participants au carnaval retirent leurs masques par souci de sécurité.

Alors, Leni va trouver une nouvelle issue. Une fois sortie de l’espace avec les poules et les cochons, allez sous le porche directement sur votre gauche. Au pied de la porte vous trouverez un coffre qui cache cette première perle.

Perle n°2

Trouvée dans le chapitre III – Ceux avant nous (sous-chapitre 2)

Une fois que vous serez sortis du campement de fortune des pillards, n’allez pas immédiatement vers la statue. Allez au dernier niveau des vestiges pour trouver tout à gauche un coffret qui détient cette perle.

Perle n°3

Trouvée dans le Chapitre VI – Ce qui se terre (sous-chapitre 5)

Dans la salle du labyrinthe, tournez le dos à Dédale, puis prenez le premier couloir sur votre droite. Vous tomberez facilement sur ce coffre.

Perle n°4

Trouvée dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 2)

Lorsque vous arriverez sur la plage, n’allez pas directement vers les voix que vous entendez. Allez plutôt sur le bord de la plage pour trouver sur la deuxième embarcation un coffre avec cette perle.

Perle n°5

Trouvée dans le Chapitre X – Chemins parallèles (sous-chapitre 1)

Une fois la séquence de combat terminée, et la révélation sur l’identité du traître passée, gardez le cap sur le côté droit de la rivière pour naturellement tomber sur cette relique située dans les fourrées situées juste après le drapeau planté au centre de la rivière.

À quoi servent les perles dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Les perles, dans Resonance: A Plague Tale Legacy, servent d’armure pour Sophia. Chaque perle récoltée vous permettra d’améliorer vos chances d’éviter la flèche d’un archer. À tout le moins, il ne s’agit ici que d’une chance, alors vous pouvez toujours vous prendre des flèches par mégarde. Ainsi, faites quand même attention à les éliminer avant tous les autres adversaires pour éviter de prendre un point de vie bêtement.

Enfin, les perles servent aussi à compléter la collection de Charmes de Sophia qui elle est utile pour débloquer le trophée en lien avec tous les Charmes de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Et voilà qui conclut le guide sur les perles de Resonance: A Plague Tale Legacy. N’hésitez pas à consulter notre page de guides pour découvrir toutes nos astuces sur le jeu. Tous les charmes y sont regroupés, à savoir les bracelets, les brassards, les petits bijoux, les sceaux ou encore les pièces percées.