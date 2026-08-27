Perles Resonance: A Plague Tale Legacy : où toutes les trouver ?

0

Parmi les Charmes de Sophia à récupérer dans Resonance: A Plague Tale Legacy, on retrouve les perles. Elles sont au nombre de cinq et on vous détaille tous leurs emplacements dans ce guide.

perle-resonance-a-plague-tale-legacy
Source : ActuGaming

Où trouver toutes les perles dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

À travers les lignes de ce guide des perles de Resonance: A Plague Tale Legacy, nous allons vous indiquer où trouver toutes les perles pour que vous puissiez compléter la collection des charmes de Sophia. Alors sans plus tarder, voici la liste complète des perles !

Perle n°1

  • Trouvée dans le chapitre II – Felons (sous-chapitre 1)

Lors de votre pérégrination vers l’église, vous allez être confronté à un souci : les gardes veulent que les participants au carnaval retirent leurs masques par souci de sécurité.

Alors, Leni va trouver une nouvelle issue. Une fois sortie de l’espace avec les poules et les cochons, allez sous le porche directement sur votre gauche. Au pied de la porte vous trouverez un coffre qui cache cette première perle.

Perle n°2

  • Trouvée dans le chapitre III – Ceux avant nous (sous-chapitre 2)

Une fois que vous serez sortis du campement de fortune des pillards, n’allez pas immédiatement vers la statue. Allez au dernier niveau des vestiges pour trouver tout à gauche un coffret qui détient cette perle.

Perle n°3

  • Trouvée dans le Chapitre VI – Ce qui se terre (sous-chapitre 5)

Dans la salle du labyrinthe, tournez le dos à Dédale, puis prenez le premier couloir sur votre droite. Vous tomberez facilement sur ce coffre.

Perle n°4

  • Trouvée dans le Chapitre VII – La mort il sema (sous-chapitre 2)

Lorsque vous arriverez sur la plage, n’allez pas directement vers les voix que vous entendez. Allez plutôt sur le bord de la plage pour trouver sur la deuxième embarcation un coffre avec cette perle.

Perle n°5

  • Trouvée dans le Chapitre X – Chemins parallèles (sous-chapitre 1)

Une fois la séquence de combat terminée, et la révélation sur l’identité du traître passée, gardez le cap sur le côté droit de la rivière pour naturellement tomber sur cette relique située dans les fourrées situées juste après le drapeau planté au centre de la rivière.

À quoi servent les perles dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Les perles, dans Resonance: A Plague Tale Legacy, servent d’armure pour Sophia. Chaque perle récoltée vous permettra d’améliorer vos chances d’éviter la flèche d’un archer. À tout le moins, il ne s’agit ici que d’une chance, alors vous pouvez toujours vous prendre des flèches par mégarde. Ainsi, faites quand même attention à les éliminer avant tous les autres adversaires pour éviter de prendre un point de vie bêtement.

Enfin, les perles servent aussi à compléter la collection de Charmes de Sophia qui elle est utile pour débloquer le trophée en lien avec tous les Charmes de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Et voilà qui conclut le guide sur les perles de Resonance: A Plague Tale Legacy. N’hésitez pas à consulter notre page de guides pour découvrir toutes nos astuces sur le jeu. Tous les charmes y sont regroupés, à savoir les bracelets, les brassards, les petits bijoux, les sceaux ou encore les pièces percées.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Petits bijoux Resonance: A Plague Tale Legacy: où tous les trouver ?

pc ps5 xbox series
petits-bijoux-resonance-a-plague-tale-legacy-vignette

Armes Resonance: A Plague Tale Legacy : où toutes les trouver ?

pc ps5 xbox series
resonance-a-plague-tale-legacy-armes

Test Resonance : A Plague Tale Legacy – Un changement qui surprendra à coup sûr

pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy_20260820194307

Resonance: A Plague Tale Legacy – Une bande annonce orientée histoire avant le lancement à la fin du mois

pc ps5 xbox series
Resonance: A Plague Tale Legacy – Une bande annonce orientée histoire avant le lancement à la fin du mois
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

On a joué à Tides of Annihilation, qui veut rivaliser avec les grands cadors des jeux d’action
pc ps5 xbox series
On a joué à Tides of Annihilation, qui veut rivaliser avec les grands cadors des jeux d’action
Future Games Show Gamescom 2026 : Voici le résumé des 39 annonces (Last Ditch Effort, Alkimya: House of Wisdom, Kingdom III…)
pc ps5 xbox series switch ios android switch 2
Future Games Show Gamescom 2026 : Voici le résumé des 39 annonces (Last Ditch Effort, Alkimya: House of Wisdom, Kingdom III…)
Wolcen 2 : Le hack’n’slash français annonce son grand retour pour 2027
pc
Wolcen 2 : Le hack’n’slash français annonce son grand retour pour 2027
The Expanse: Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans un nouveau trailer de gameplay
pc ps5 xbox series
The Expanse: Osiris Reborn nous emmène sur Ganymède dans un nouveau trailer de gameplay
Breakaway Hockey League : le studio de Revenge of the Savage Planet s’attaque au hockey sur glace
pc
Breakaway-hockey-league-vignette
Discrètement annoncé dès 2022, Last Ditch Effort étalera son magnifique pixel art sur PC en 2027
pc
Discrètement annoncé dès 2022, Last Ditch Effort étalera son magnifique pixel art sur PC en 2027
L’horreur à la Resident Evil s’invite à la Gamescom avec Alkimya: House of Wisdom
pc ps5
Alkimya-house-of-wisdom-vignette
La plateforme atmosphérique a encore de l’avenir avec The Journey Home
pc
La plateforme atmosphérique a encore de l’avenir avec The Journey Home
Dioxide : le shooter tactique post-industriel en cel-shading repointe le bout de ses guns dans une nouvelle bande-annonce
pc
Dioxide : le shooter tactique post-industriel en cel-shading repointe le bout de ses guns dans une nouvelle bande-annonce
The Wolf Among Us Remastered : Le remaster du jeu d’aventure narratif de Telltale Games sortira le 29 octobre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch xbox one switch 2
The Wolf Among Us Remastered : Le remaster du jeu d’aventure narratif de Telltale Games sortira le 29 octobre sur PC et consoles
No Law nous montre les talents de Grey Harker dans une petite vidéo de gameplay
pc ps5 xbox series
No Law nous montre les talents de Grey Harker dans une petite vidéo de gameplay
On a pu prendre en mains Fable, avec une démo qui nous laisse avec plus de questions que de réponses
pc ps5 xbox series
On a pu prendre en mains Fable, avec une démo qui nous laisse avec plus de questions que de réponses
PlayStation Plus : Voici les 4 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en septembre
ps5 ps4
PlayStation Plus : Voici les 4 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en septembre
KRAFTON dévoile un hack’n’slash à la sauce Dark Fantasy orientale : TARAE The Unbound
pc ps5 xbox series
TARAE-vignette
Xbox annonce officiellement sa fonctionnalité Disc-to-Digital pour Xbox One et Xbox Series X
xbox series xbox one
Xbox annonce officiellement sa fonctionnalité Disc-to-Digital pour Xbox One et Xbox Series X
Nouvelle difficulté, le Joker et Harley jouables, nouvelles tenues : LEGO Batman dévoile son DLC Collection Chaos
pc ps5 xbox series switch 2
Nouvelle difficulté, le Joker et Harley jouables, nouvelles tenues : LEGO Batman dévoile son DLC Collection Chaos
Ubisoft fait un bond de 27 ans dans le passé et annonce Heroes of Might and Magic III Remake
pc ps5 xbox series
Heroes-of-might-and-magic-3-remake-vignette
GTA 6 : Rockstar prend enfin la parole concernant les nouvelles fuites de plusieurs vidéos de gameplay du jeu
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar prend enfin la parole concernant les nouvelles fuites de plusieurs vidéos de gameplay du jeu
AION 2 se dévoile un peu plus en vidéo avant sa sortie mondiale
pc
AION-2-vignette
Stage Tour : Le nouveau jeu de rythme par les anciens de Guitar Hero arrivera en décembre
ps5 xbox series switch 2
Stage Tour : Le nouveau jeu de rythme par les anciens de Guitar Hero arrivera en décembre
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – On a joué à l’extension et à la version Switch 2
dragon-dogma-2-dark-arisen-capcom-2
Path of Exile 2 sortira de son accès anticipé en décembre, et il sera free-to-play
pc ps5 xbox series
Path of Exile 2 sortira de son accès anticipé en décembre, et il sera free-to-play
Metro 2039 – On a joué à ce nouvel épisode qui promet d’être encore plus sombre
pc ps5 xbox series
Metro 2039 – On a joué à ce nouvel épisode qui promet d’être encore plus sombre
Silver Palace dépasse un cap important pour Elementa et dévoile un mode de jeu
pc ios android
House of Greed dévoile un peu plus Silver Palace Si vous ne le savez pas encore, Silver Palace est le prochain jeu mobile de type gacha du studio Elementa. Il vient tout récemment de dépasser les 10 millions de préinscriptions, alors pour célébrer en grande pompe cet événement majeur, un nouveau trailer a été présenté lors de la Gamescom. Cette bande-annonce nommée “House of Greed” met un peu en lumière Firtho, le personnage légiste, qui examine un corps mystérieux enduit de silverium. On comprend ensuite qu'Ashley, Gratia, Red Rose et le personnage de base du jeu seront au cœur de cette intrigue. Or, ce n’est pas tout, car cette bande-annonce a permis de (re)découvrir les finish de certains personnages, ainsi que différentes séquences de gameplay. Attention, de nombreux éléments sont mélangés, notamment certains boss que l’on pouvait voir lors des démos présentes lors de la Japan Expo. Ainsi, tous les éléments vus ne feront pas forcément partie de ce “chapitre” qui devrait se centrer sur l’enquête autour du corps étudié par Firtho. Plus d’infos concernant Silver Palace Comme on a pu vous le dire juste avant, Silver Palace est un jeu mobile de type gacha. Néanmoins, ce dernier sera aussi disponible sur PlayStation et PC. Pour cette dernière plateforme, sachez que Silver Palace tournera sur Unreal Engine 5 et intégrera le DLSS 4.5 de NVIDIA, ainsi que tout le florilège du Ray Tracing. Silver Palace se distingue par sa direction artistique victorienne et steampunk, implantant son monde ouvert au cœur d'une vaste métropole industrielle. À travers une ambiance gaslight fantasy affirmée, les joueurs parcourent divers quartiers urbains pour inspecter des scènes de crime et traduire en justice les criminels qui menacent l'équilibre de la cité. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment, car les développeurs s’occupent de tous retour qu’ils ont pu récolter lors des derniers playtests. Néanmoins, les rumeurs indiquent qu’une sortie pourrait se faire courant 2027. D’ici-là, le palier des 10 millions de préinscriptions sera largement dépassé.