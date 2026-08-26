Ubisoft fait un bond de 27 ans dans le passé et annonce Heroes of Might and Magic III Remake

Ubisoft officialise Heroes of Might and Magic III Remake

Grande surprise lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2026 : Ubisoft annonce la venue en 2027 d’un de leurs plus anciens titres, à savoir Heroes of Might and Magic III.

Le jeu ne sera pas uniquement republié comme tel : une refonte totale est prévue. Au programme de cette remise en beauté, Ubisoft propose de moderniser le moteur graphique avec notamment un passage à la 3D sous Snowdrop.

Cela implique alors l’abandon de la 2D isométrique d’origine pour une toute nouvelle modélisation. La 4K sera donc prise en charge, avec l’ajout d’une caméra libre, ainsi que divers éléments météorologiques dynamiques et un changement des saisons.

Les changements ne s’arrêteront pas là puisque l’interface sera totalement repensée pour donner plus de lisibilité sur les éléments de gestion et de construction.

La communauté au centre de Heroes of Might and Magic III Remake

Heroes of Might and Magic III Remake proposera aux joueurs de jouer aux milliers de cartes et scénarios créés par la communauté depuis 27 ans. Et ce support des cartes communautaires sera agrémenté du retour du mode Hotseat et du multijoueur en ligne jusqu’à 8 joueurs avec des tours simultanés.

Or, Ubisoft ne s’arrête pas là, puisque le remake inclut l’intégralité du jeu original et de ses deux extensions majeures, Armageddon’s Blade et The Shadow of Death, tout en réunissant l’ensemble des neuf factions d’origine dès le lancement. Pour l’occasion, les scénarios de la Reine Catherine et des extensions sont réorganisés au sein d’une grande campagne unifiée, agrémentée d’un nouveau prologue, d’un épilogue inédit et de cinématiques entièrement retravaillées.

Néanmoins, il faudra attendre 2027 pour mettre la main dessus. Davantage d’informations seront publiées dans les prochains mois, alors restez à l’affût !