Sceaux Resonance: A Plague Tale Legacy : où tous les trouver ?

Où trouver tous les sceaux dans A Plague Tale Resonance ?

Dans ce guide, vous trouverez l’emplacement exact de chaque sceau disponible dans Resonance: A Plague Tale Legacy. Pour vous éviter de refaire des chapitres entiers, nous vous indiquons le chapitre exact ainsi que le sous-chapitre pour charger directement la bonne section. Sans plus attendre, voici la marche à suivre, dans l’ordre d’apparition !

Sceau n°1

Trouvé dans le Chapitre III – Ceux avant nous (sous-chapitre 2)

Une fois que vous aurez retrouvé Leni dans les ruines, allez directement à gauche pour tomber sur le coffre qui cache votre premier sceau.

Sceau n°2

Trouvée dans le Chapitre V – La désolation il causa (sous-chapitre 2)

Au début du chapitre, vous allez devoir réussir une nouvelle énigme avec des lumières. Une fois cette dernière terminée, vous allez tomber sur une zone de combat. En passant par la droite, vous allez tomber sur des adversaires cachés un peu partout parmi des pièges à piques. Dans la partie gauche de cette zone de combat, vous tomberez sur le coffret qui contient ce sceau.

Sceau n°3

Trouvé dans le Chapitre VI – Ce qui se terre (sous-chapitre 4)

Après la section où Sophia doit se frayer un chemin tant bien que mal sur des rouages en bois, sur de l’eau, vous allez avoir un petit moment de répit grâce à un éboulement qui bloque le passage à la Bête. Votre mission sera de trouver un moyen de dégager le passage. Ainsi, vous devrez utiliser une lentille pour faire traverser la lumière à travers le couloir en face de vous. Sur votre droite, brisez la caisse pour trouver ce coffre qui renferme ce sceaux.

Sceau n°4

Trouvé dans le Chapitre IX – Quand vient la nuit (sous-chapitre 3)

Une fois que vous aurez échappé à la créature, vous allez arriver dans une grotte. Après que Sophia se soit reposée un court instant, avec notamment Thésée qui lui parle, dépassez l’amas de soldat putréfié, puis allez tout de suite à gauche : vous pourrez vous faufiler entre les stalagmites et trouver le coffret qui cache le sceau.

Sceau n°5

Trouvé dans le Chapitre XII – L’ultime lueur (sous-chapitre 1)

Une fois que vous aurez éliminé les premiers pétrifiés animés du chapitre, vous allez de nouveau vous engouffrer dans les cavités rocheuses du souterrain. Avant de rejoindre l’énorme précipice, allez à droite, derrière les poutres abandonnées pour tomber sur le coffret qui contient le dernier sceau de Resonance: A Plague Tale Legacy.

À quoi servent les sceaux dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Dans Resonance: A Plague Tale Legacy, les sceaux agissent comme une pièce d’équipement pour Sophia. Pour faire simple, chaque sceau trouvé augmente vos chances qu’un objet à lancer tombe du corps d’un ennemi. Prenez garde, car il ne s’agit que d’une probabilité : il est fortement possible qu’aucun objet ne tombe d’un adversaire éliminé, alors ne comptez-y pas trop non plus.

D’ailleurs, récolter ces sceaux permet de compléter la collection de Charmes de Sophia, un passage obligatoire si vous cherchez à débloquer le trophée associé.

Et voilà pour ce guide sur les sceaux ! Si vous voulez dénicher d’autres astuces sur le jeu, n’hésitez pas à faire un tour sur notre index dédié. Vous y trouverez la liste complète des Charmes, qu’il s’agisse des perles, des brassards, des petits bijoux, des bracelets ou encore des pièces percées.